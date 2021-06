Pakistan informiert über Goldimporte

Wie die Webseite nation.com.pk unter Berufung auf das Pakistan Bureau of Statistics berichtet, sind die Goldimporte des Landes in den ersten elf Monaten des laufenden Fiskaljahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gesunken.Den Angaben zufolge importierte Pakistan von Juli 2020 bis Mai 2021 142 Kilogramm Gold, verglichen mit Importen von 275 Kilogramm im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dies stellt einen Rückgang um 48,4% dar. Der Wert der Importe sank im genannten Zeitraum um 26,8%, von 11.627.000 Dollar auf 8.508.000 Dollar.Im diesjährigen Mai stiegen die Goldimporte allerdings sowohl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum als auch zum April deutlich an und erreichten einen Wert von 1.579.000 Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de