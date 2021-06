Saville Resources liefert Update zu seinem bevorstehenden Sommerbohrprogramm auf Niobium Claim Group

28. Juni 2021 - Saville Resources Inc. (TSXv: SRE, FWB: S0J) (das Unternehmen oder Saville) freut sich, über die Vorbereitungen auf das bevorstehende Diamantbohrprogramm in seinem Konzessionsgebiet Niobium Claim Group (das Konzessionsgebiet) im Norden der Provinz Quebec zu berichten. Das Unternehmen wird sein Programm zeitgleich mit dem Bohrprogramm der Firma Commerce Resources Corp. im Bereich der nahegelegenen Lagerstätte Ashram absolvieren. Die Überlappung der beiden Programme wird wegen der Teilung der Kosten für die Anlieferung der Bohrgeräte, den Betrieb des Camps sowie anderweitige Aufwendungen für die gegenseitige Unterstützung im Rahmen der Programme voraussichtlich zu erheblichen Kosteneinsparungen führen.Für die Durchführung des Programms zeichnet die Firma Logan Drilling Ltd. aus Stewiacke (Nova Scotia) verantwortlich, die mit NQ-Kernbohrungen über rund 1.000 Bohrmeter in schätzungsweise drei (3) bis fünf (5) Löchern beauftragt wurde. Mit der Positionierung des Bohrgeräts und der übrigen Ausrüstung wird in Kürze begonnen, wobei die finale Mobilisierung zum Konzessionsgebiet vorläufig zwischen 10. und 12. Juli 2021 vorgesehen ist und die Bohrungen planmäßig bis Anfang August andauern sollen.Die Bohrungen werden mehrere Folgebohrungen in der Prospektionszone Mallard umfassen, wo im Rahmen der letzten Bohrung des Programms 2019 (Bohrloch EC19-174A) ein 4,5 m breiter Abschnitt mit 1,36 % Nb2O5 innerhalb eines größeren 31,5 m breiten Abschnitts mit 0,80 % Nb2O5 durchteuft wurde (siehe Pressemitteilung vom 11. Juni 2019). Mallard ist die am weitesten fortgeschrittene Prospektionszone im Konzessionsgebiet. Sie zeichnet sich durch eine Reihe von annähernd parallel ausgerichteten, länglichen, mäßig bis steil einfallenden und nach Nordwesten verlaufenden Mineralisierungshorizonten aus, die bereits an der Oberfläche beginnen und in allen Richtungen offen sind.Zusätzlich zu den Folgebohrungen im Prospektionsgebiet Mallard beabsichtigt das Unternehmen, auch ein (1) bis zwei (2) Bohrlöcher im Zielgebiet Miranna, welches bisher noch nicht anhand von Bohrungen erprobt wurde, zu absolvieren. Das Zielgebiet Miranna zeichnet sich durch einen stark mineralisierten (Niob-Tantal-Phosphat), durch Gletscherbewegung verstreuten Findlingszug mit einem Scheitelpunkt aus, der mit einer ausgeprägten Anomalie mit hoher Magnetfeldstärke übereinstimmt. Es wird angenommen, dass sie die Quelle ist. Die Analyseergebnisse von Proben der mineralisierten Findlinge beinhalten 5,93 % Nb2O5, 310 ppm Ta2O5 und 11,5 % P2O5 sowie 4,30 % Nb2O5, 240 ppm Ta2O5 und 13,4 % P2O5 und mehrere weitere Proben mit Werten von mehr als 1 % Nb2O5.Das Unternehmen weist darauf hin, dass es bei der Durchführung seiner Feldprogramme alle geltenden Bundes-, Provinz- und regionalen Einschränkungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie einhalten wird.Das Unternehmen hat das Verfahren für den Zugang zur Region Nunavik erfolgreich absolviert und die Autorisierung zur Durchführung der geplanten Feldaktivitäten erhalten. Die Mineralexploration gilt in Kanada bzw. in der Provinz Quebec als essentielle Dienstleistung.Darren L. Smith, M.Sc., P.Geol., Mitarbeiter von Dahrouge Geological Consulting Ltd., Inhaber einer Genehmigung durch den Ordre des Géologues du Québec und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat die Erstellung der Fachinformationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt.Das Hauptprojekt des Unternehmens ist das Konzessionsgebiet Niobium Claim Group, das sich im zentralen Labrador Trough, Quebec, befindet und derzeit Gegenstand einer Earn-In-Vereinbarung mit Commerce Resources Corp. für eine Beteiligung von bis zu 75 % ist. Das Konzessionsgebiet besteht aus 26 aneinandergrenzenden Mineralschürfrechten (Claims), die zusammen eine Fläche von rund 1.226 Hektar abdecken, und weist Potenzial für das Auffinden einer Niob- und Tantalmineralisierung auf. Das Konzessionsgebiet umfasst das Zielgebiet Miranna, wo bei früheren Probenahmen in diesem Gebiet Gesteinsbrocken mit 5,9 % Nb2O5 und 1.220 ppm Ta2O5 entdeckt wurden, sowie das Prospektionsgebiet Mallard, wo im Rahmen früherer Bohrungen mächtige Mineralisierungsabschnitte durchteuft wurden, einschließlich 1,36 % Nb2O5 auf 4,5 m innerhalb eines größeren Intervalls von 0,80 % Nb2O5 auf 31,5 m (EC19-174A).Für das Board of Directors: Saville Resources Inc. Mike HodgeMike Hodge, PresidentTel: 604.681.1568Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unsere Pläne für Bohrungen auf dem Ashram-Projekt und den erwarteten Zeitplan, dass die Überschneidung der beiden Programme voraussichtlich zu erheblichen Kosteneinsparungen durch die gemeinsame Mobilisierung von Bohrgeräten, den Betrieb des Camps und andere Kosten für die gegenseitige Unterstützung des Programms führen wird; und dass es Potenzial für hochgradige und breitere Mächtigkeiten gibt, wenn die Bedingungen günstig sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Zu den Risiken, die diese Aussagen ändern oder verhindern könnten, gehören veränderte Kosten für den Abbau und die Verarbeitung; erhöhte Kapitalkosten; die potenzielle Unfähigkeit des Unternehmens, seine Pläne zu finanzieren; die zeitliche Planung und der Inhalt von bevorstehenden Arbeitsprogrammen; geologische Interpretationen auf der Grundlage von Bohrungen, die sich mit detaillierteren Informationen ändern können; potenzielle Prozessmethoden und Mineralgewinnungsannahmen auf der Grundlage begrenzter Testarbeiten und durch Vergleich mit als analogen angesehenen Lagerstätten, die mit weiteren Testarbeiten möglicherweise nicht vergleichbar sind; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, Ausrüstung und Märkten für die produzierten Produkte; und trotz der derzeit erwarteten Rentabilität des Projekts ändern sich die Bedingungen derart, dass die Mineralien auf unserem Konzessionsgebiet nicht wirtschaftlich abgebaut werden können oder dass die erforderlichen Genehmigungen zum Bau und Betrieb der geplanten Mine nicht erteilt werden können. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gegeben, und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!