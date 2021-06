Ein Blick auf die Leitindikatoren von Gold

Noch keine Divergenzen bei den Frühindikatoren

Man müsste – metaphorisch gesprochen – blind sein, um nicht zu erkennen, dass sich Gold wieder im Korrekturmodus befindet. Es handelte nie über den Korrekturhochs um die 1.950 $ und, was noch wichtiger ist, es hat eine hässliche bärische Engulfing-Kerze auf dem Monatschart gebildet, nachdem es die wichtige Widerstandsmarke von 1.900 $ getestet hat. Das ist in Ordnung. Das alles ist Teil der Henkelkorrektur des nun 10 Jahre alten Tassenmusters.Gestern habe ich in einer Videoanalyse argumentiert, dass Gold der Makro-Leader ist. In den letzten Jahren haben Gold (und sogar Silber) die Bewegungen des US-Dollars angeführt. Während die Währung immer weiter nach unten gedreht hat, haben andere Rohstoffe die Edelmetalle dramatisch übertroffen.Ja, die aktuelle Erholung des US-Dollars ist ein Problem für Gold und Silber, aber die jüngste Geschichte spricht dafür, dass die Edelmetalle (und insbesondere Gold) ihren Tiefpunkt erreichen und nach oben drehen sollten, bevor der US-Dollar wieder nach unten dreht.Der Weg, dies zu beurteilen, ist, die Performance von Gold gegenüber Fremdwährungen zu verfolgen, was ein ziemlich konsistenter Frühindikator für den Sektor ist. Zum Beispiel stieg er im letzten Sommer auf ein neues Allzeithoch, noch vor Gold.Es gibt keine offiziellen Frühindikatoren, aber ich habe einige in den untenstehenden Chart eingezeichnet. Wenn wir Gold während einer Korrektur betrachten, wollen wir sehen, wie es sich gegenüber Fremdwährungen und dem Aktienmarkt verhält. Im Hinblick auf die Goldaktien wollen wir sehen, wie sie sich gegenüber Gold und dem Aktienmarkt entwickeln. Die GDX Advance-Decline-Linie (nicht abgebildet) ist ebenfalls ein wichtiger Frühindikator.Da die Wiederaufnahme der größeren Korrektur erst wenige Wochen alt ist, wäre es zu früh, irgendwelche Divergenzen zu erwarten. Nichtsdestotrotz wäre als erstes zu beobachten, ob Gold/FC die gestrichelte Unterstützungslinie halten kann.Neben diesen "führenden" Indikatoren ist es auch wichtig, Stimmungsindikatoren (wie die CoT's) und allgemeine Unterstützungsniveaus zu verfolgen, die ich in den kommenden Wochen besprechen werde.Für einzelne Unternehmen sollte man ihren aktuellen Wert und ihren potenziellen Wert in 18 bis 24 Monaten bei aktuellen und potenziellen zukünftigen Metallpreisen bewerten. Dann sollte man die technische Unterstützung und die Niveaus in Augenschein nehmen, zu welchen man kaufen kann und die realistisch sind und ein erhöhtes Aufwärtspotenzial im Vergleich zu heute bieten.Meiner Erfahrung nach wird das große Geld gemacht, indem man fundamentale Qualität mit Aufwärtspotenzial kauft und sie ein paar Jahre lang hält. Das Ein- und Aussteigen ist zwar verlockend, aber gefährlich und ein Weg, um auf lange Sicht eine Underperformance zu erzielen.In meinem letzten Update habe ich meine aktuellen Top-10-Aktien und, in Erwartung niedrigerer Kurse, eine potenzielle zukünftige Top-6-Aktienliste aufgeführt.Ich habe mich in Unternehmen mit der besten Kombination aus Aufwärtspotenzial und fundamentaler Qualität positioniert. Dies sind Unternehmen, die Sie kaufen und für ein paar Jahre halten können und die das Potenzial haben, sich zu verfünffachen, zu versiebenfachen und zu verzehnfachen, nachdem Gold die Marke von 2.100 $/oz überschritten hat.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 25. Juni2021 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.