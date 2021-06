Welche Bedeutung hat Basel III für den Goldmarkt?

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Stuart Englert über dessen Einschätzung zu den Auswirkungen von Basel III auf den Goldmarkt. Englert ist Journalist und Autor diverser Bücher, darunter "Rigged: Exposing the Largest Financial Fraud in History," ("Manipuliert: Die Aufdeckung des größten Finanzbetrugs der Geschichte").Basel III umfasse Empfehlungen, die die Finanzwelt stabiler machen sollen. Von den Banken werde die Stärkung des Eigenkapitals und die zusätzliche Eigenkapitalvorsorge in Form von Kapitalpuffern gefordert, heißt es beim Bundesfinanzministerium.Eine viel beachtete neu eingeführte Liquiditätskennzahl ist die Net Stable Funding Ratio. Laut Englert ändert diese die Art und Weise, wie Banken Vermögenswerte und Verbindlichkeiten oder zumindest potenzielle Verbindlichkeiten in ihren Bilanzen klassifizieren. Allerdings, betont er, handle es sich bei Basel III um ein freiwilliges Regelwerk, weshalb es den Bankenbehörden in den einzelnen Ländern überlassen bleibe, die Standards einzuführen.Sollte dies passieren, dürfte sich dies dem Autoren zufolge positiv auf den Goldmarkt auswirken. Physisches (zugewiesenes) Gold würde als risikofreier Vermögenswert eingestuft, während Papiergold (nicht zugewiesenes) als Verbindlichkeit betrachtet würde.Basel III vollständig umgesetzt und eingehalten wird, sollten mehr Banken physisches Gold als Vermögenswert halten wollen, anstatt das nicht zugewiesene Metall oder Papierderivate, die zur Manipulation des Goldpreises genutzt werden, zu verkaufen, zu leasen, zu tauschen oder zu handeln", so Englert. "Wenn die Regeln vollständig umgesetzt und eingehalten werden, könnte (Basel III) die Manipulation von Edelmetallen beenden, die physische Nachfrage erhöhen und den Goldpreis ankurbeln. Wenn das passiert, wer würde dann nicht Gold halten wollen? Vor allem, da Währungen durch Inflation an Kaufkraft verlieren", erklärt er weiter.© Redaktion GoldSeiten.de