Perth Mint erneut unter Verdacht & der Cyber-Angriff kommt!

Die Perth gerät wieder in den Verdacht, nicht ausreichend "nicht zugewiesenes" Edelmetall zu haben. Zu dem Schluß kommen John Adams, Rob Kientz und David Vigario anhand der Finanzberichte der Perth Mint. Verdächtig auch, daß die Perth Mint ihren eigenen Gold ETF an Goldman Sachs übergeben hat. Eine Short-Position an Gold von fast 1 Mrd. AUD steht im Raum.Finanziell soll die Perth Mint auch nicht sonderlich gut dastehen, so daß sie ggf. einen Bailout brauchen könnte. Nicht nur beim Edelmetall brennt die Lunte, sondern auch bei der Cyber-Sicherheit.Die US Nationalgarde hat kürzlich eine große Simulation eines Angriffs durchgeführt, der umfangreiche Infrastruktur-Ausfälle hervorruft, die sich vom Westen bis an die Ostküste ausbreiten. Russland wird schon als Schuldiger vorbereitet und der Zerstörer-Zwischenfall vor der Krim belastet die Beziehungen noch zusätzlich. Nutzen Sie weiterhin die verbleibende Zeit für Ihre Vorbereitungen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)