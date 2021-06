Gold- und Silberpreisentwicklung für 2021  Phil Streible

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Phil Streible, dem Chef-Marktstrategen bei Blue Line Futures, über dessen aktuelle Einschätzung zur Gold- und Silberpreisentwicklung.In Bezug auf Gold erklärt der Finanzexperte, dass das gelbe Metall seiner Meinung nach wieder auf 2.000 USD steigen wird: "Ich glaube wirklich, dass es wieder in Fahrt kommen könnte. 2.000 USD würden für einige positive Schlagzeilen sorgen. Ich denke, es hat die richtige Dynamik dafür. Die Fed muss einen Rückzieher machen. Das Wachstum muss gewissermaßen ins Stocken geraten."Allerdings dürfte diese Bewegung bis zum Jahresende auf sich warten lassen. Auch rechne er nicht mit explosiven Preissprüngen wie im vergangenen Sommer. Zunächst fehle dazu die Treasury-Dynamik – immerhin hatte die Rendite der 10-jährige US-Staatsanleihen im letzten August ihr Allzeittief erreicht. Zudem müssten dazu Investoren aus traditionell großen Goldmärkten, wie Indien, ihr Kapital wieder in Gold umschichten. Laut Daten von Chainalysis stiegen indische Krypto-Investitionen von einem Gesamtbestand von 200 Millionen Dollar im letzten Jahr auf 40 Milliarden Dollar in diesem Jahr. Eine Umschichtung zurück in Gold würde dem Goldpreis einen enormen Schub geben, so Streible.© Redaktion GoldSeiten.de