FYI Resources Ltd. erhält Status eines nationalen Großprojekts

- FYI erhält Großprojektstatus und wurde von der australischen Bundesregierung als Projekt von nationaler Bedeutung bestätigt- Die Auszeichnung ist eine formelle Anerkennung für FYIs innovatives HPA-Projekt (Hochreines Aluminiumoxid)- Die Auszeichnung würdigt die FYIs Innovation und das Potenzial des HPA-Projekts, einen positiven Beitrag zum wirtschaftlichen Wohlstands Australiens zu leisten.29.06.2021 - FYI Resources Ltd. ("FYI" oder "das Unternehmen") (ASX: FYI, OTCQB: FYIRF, Frankfurt: SDL) freut sich mitzuteilen, dass die australische Regierung für das innovative HPA-Projekt des Unternehmens (High Purity Alumina HPA) in Westaustralien den Status eines Großprojekts (Major Project Status MPS) genehmigt hat.Die Verleihung des Status eines Großprojekts ist die Anerkennung der nationalen Bedeutung und des potenziellen wirtschaftlichen Beitrags eines Projekts für das Land durch die australische Regierung. Die Vergabe des MPS folgt auf die Vergabe der Lead Agency an FYI durch den Premierminister von Westaustralien, Mark McGowan, und das westaustralische Ministerium für Arbeit, Tourismus, Wissenschaft und Innovation (JTSI) (siehe ASX-Mitteilung vom 23. September 2019).Mit der heutigen Verleihung des MPS an FYI hat der Minister für Industrie, Innovation und Wissenschaft, der Abgeordnete Christian Porter, die Rolle von FYI in der wachsenden Industrie für Batterie- und Energierohstoffe in Australien durch unsere geplante Beteiligung und Investition in den nachgelagerten Bereich der Verarbeitung kritischer Rohstoffe anerkannt.Der Großprojektstatus MPS unterstützt die Entwicklung von FYIs HPA-Projekt, welches durch die hervorragenden wirtschaftlichen Kennzahlen, wie in der jüngsten endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS) dargelegt, untermauert werden (siehe ASX-Meldung vom 8. April 2021). Das HPA-Projekt von FYI steht in engem Zusammenhang mit den zunehmenden politischen Veränderungen weltweit, die höhere Standards bei den verwendeten Materialien und bei der Umwelt- und Sozialpolitik (ESG) in den Lieferketten für Batterierohstoffen fordern.- eine einzige Anlaufstelle für Genehmigungen der Commonwealth-Regierung;- Projektunterstützung und -koordination;- Unterstützung bei staatlichen Genehmigungen;- potenzielle Finanzierungsunterstützung; und- zusätzliches Vertrauen bei Investoren und Geldgebern.Managing Director von FYI, Roland Hill, kommentierte: "Wir sind hocherfreut, die formale Anerkennung der australischen Bundesregierung für unser innovatives und voll integriertes HPA-Projekt zu erhalten. Der MPS demonstriert die Bedeutung unseres Projekts. Die Bedeutung des Status sollte auch dazu beitragen, das Vertrauen von internationalen und ESG-Investoren zu stärken, weil in dem von uns eingeschlagenen Entwicklungsweg mehr Sicherheit geschaffen worden ist."Die Medienmitteilung der australischen Regierung und Einzelheiten zum Status des Großprojekts finden Sie unter: minister.industry.gov.au/ministers/porter/media-releases/wa-high-purity-alumina-project-receives-major-project-status .Diese Meldung wurde von Roland Hill, Managing Director, zur Veröffentlichung autorisiert.Hochreines Aluminium (HPA) wird zunehmend zum begehrten Material für bestimmte Hightech-Produkte, vor allem wegen seiner einzigartigen Eigenschaften, Besonderheiten und chemischen Merkmale, welche die hohe Spezifikationsanforderungen bei LED- und anderen Saphirglasprodukten erfüllen.Der längerfristige Wachstumstreiber für HPA, mit Prognosen von >17% CAGR*, sind die Aussichten für die aufstrebenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme. Die Hauptfunktion von HPA besteht dort in der Verwendung als Trennmaterial zwischen der Anode und Kathode in den Batterien, um die Leistung, die Funktionalität und die Sicherheit der Batteriezellen zu erhöhen.FYI positioniert sich als bedeutender Hersteller von 4N- und 5N-HPA in den sich schnell entwickelnden Märkten für Hightech-Produkte.Die Grundlage für die HPA-Strategie des Unternehmens ist das innovative Verfahrensablaufdiagramm, welches mit moderater Temperatur und atmosphärischem Druck arbeitet. Die Kombination der Qualitätsmerkmale der Strategie führt zu einem HPA-Projektpotenzial von Weltklasse.* CRU HPA Industry Report 2021Roland Hill, Managing DirectorTel: +61 414 666 178roland.hill@fyiresources.com.auSimon Hinsley, Investor & Media RelationsTel: +61 401 809 653simon@nwrcommunications.com.auDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.Inhalt der DFS: Die DFS, auf die in dieser Meldung Bezug genommen wird, ist eine Studie über die potenzielle Rentabilität der Produktion von hochreinem Aluminiumoxid aus dem Ausgangsmaterial des Kaolinprojekts Cadoux. Sie wurde durchgeführt, um die technische und wirtschaftliche Realisierbarkeit des Projekts zu verstehen.Die DFS geht von einer 25-jährigen Lebensdauer des Projekts aus, die nur auf den nachgewiesenen und wahrscheinlichen Erzreserven (100 %) basiert. Die DFS basiert auf den wesentlichen Annahmen, die in der Ankündigung vom 8. April 2021 und der beigefügten DFS-Zusammenfassung dargelegt sind. Dazu gehören auch Annahmen über die Verfügbarkeit von Finanzmitteln. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass alle wesentlichen Annahmen auf vernünftigen Gründen beruhen, gibt es keine Gewissheit, dass sie sich als richtig erweisen oder dass die Bandbreite der Ergebnisse, die in den Machbarkeitsstudien angegeben sind, erreicht wird.Um die in der DFS angegebene Bandbreite an Ergebnissen zu erreichen, werden wahrscheinlich Finanzmittel in der Größenordnung von 202 Millionen AUD erforderlich sein. Investoren sollten beachten, dass es keine Gewissheit gibt, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, den erforderlichen Betrag an Finanzmitteln aufzubringen. Es ist auch möglich, dass eine solche Finanzierung nur zu Bedingungen möglich ist, die den Wert der bestehenden Aktien des Unternehmens verwässern oder anderweitig beeinträchtigen könnten.Es ist auch möglich, dass das Unternehmen andere Strategien zur "Wertrealisierung" verfolgt, wie z.B. einen Verkauf, einen Teilverkauf oder ein Joint Venture des Projekts. Sollte dies der Fall sein, könnte dies die anteilige Beteiligung der Gesellschaft an dem Projekt erheblich reduzieren.Allgemeine und zukunftsgerichtete Aussagen: Der Inhalt dieser Mitteilung spiegelt verschiedene technische und wirtschaftliche Bedingungen, Annahmen und Eventualitäten wider, die auf Interpretationen der aktuellen Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Mitteilung beruhen. In Anbetracht der Natur der Rohstoffindustrie können sich diese Bedingungen in relativ kurzen Zeiträumen erheblich und ohne Vorankündigung ändern. Infolgedessen können die tatsächlichen Ergebnisse von den in dieser Bekanntmachung genannten abweichen.Einige Aussagen in dieser Bekanntmachung, die sich auf Schätzungen oder zukünftige Ereignisse beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Sie beinhalten Hinweise und Prognosen zu zukünftigen Erträgen, Cashflows, Kosten und finanziellen Leistungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen dienen lediglich als allgemeine Orientierungshilfe und sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen angesehen werden. Bei der Verwendung von Worten wie "könnte", "geplant", "geschätzt", "erwarten", "beabsichtigen", "könnte", "potenziell", "sollte", "projiziert", "geplant", "antizipiert", "glaubt", "vorhersagen", "vorhersehen", "vorgeschlagen", "anstreben", "Ziel", "Gelegenheit", "nominal", "konzeptionell" und ähnlichen Ausdrücken in dieser Mitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen.Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, sind solche Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, und es kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden.Der Inhalt dieser Pressemitteilung unterliegt auch bedeutenden Risiken und Ungewissheiten, die unter anderem jene beinhalten, die mit der Minenerschließung und -produktion einhergehen, geologische, bergbauliche, metallurgische und verarbeitungstechnische Probleme, die Unfähigkeit, Minenlizenzen, Genehmigungen und andere behördliche Genehmigungen, die in Zusammenhang mit dem Bergbau- und Verarbeitungsbetrieb erforderlich sind, zu erhalten und aufrechtzuerhalten, den Wettbewerb um unter anderem Kapital, den Erwerb von Reserven, unerschlossenen Grundstücken und qualifiziertem Personal, falsche Bewertungen des Wertes von Projekten und Akquisitionen, Änderungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse, Währungs- und Zinsschwankungen und andere ungünstige wirtschaftliche Bedingungen, die potenzielle Unfähigkeit, Produkte zu vermarkten und zu verkaufen, verschiedene Ereignisse, die den Betrieb und/oder den Transport von Mineralienprodukten stören könnten, einschließlich Arbeitsniederlegungen und schlechter Wetterbedingungen, die Nachfrage nach und Verfügbarkeit von Transportdienstleistungen, Umwelt-, Eigentums-, Erbschafts-, Steuer- und andere rechtliche Probleme, die potenzielle Unfähigkeit, eine angemessene Finanzierung zu sichern, und die potenzielle Unfähigkeit des Managements, die vorgenannten Faktoren und Risiken vorherzusehen und zu bewältigen.Alle Personen sollten in Erwägung ziehen, bei der Überprüfung dieser Bekanntmachung und aller anderen Informationen in Bezug auf das Unternehmen und bei der Bewertung des Geschäfts, der finanziellen Leistung und des Betriebs des Unternehmens eine angemessene professionelle Rechts-, Finanz- und Steuerberatung in Anspruch zu nehmen. Weder die Bereitstellung dieser Bekanntmachung noch die in dieser Bekanntmachung enthaltenen oder später im Zusammenhang mit dieser Bekanntmachung an eine Person übermittelten Informationen stellen eine Anlage- oder Finanzberatung für eine Person dar oder sollten als solche betrachtet werden. Diese Bekanntmachung berücksichtigt nicht das individuelle Anlageziel, die finanzielle oder steuerliche Situation oder die besonderen Bedürfnisse einer Person.Erzreserven: Die Informationen in dieser Bekanntmachung, die sich auf Erzreserven beziehen, basieren auf Informationen, die von Steve Craig zusammengestellt wurden, der ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy ist. Steve Craig ist ein Vollzeitangestellter von Orelogy Consulting Pty Ltd. und verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf den Stil der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die in Betracht gezogen werden, sowie in Bezug auf die Tätigkeit, die sie durchführen, um als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu qualifizieren. Die Informationen sind der Erzreserven-Meldung vom 29. Oktober 2018 und der DFS-Meldung vom 11. März 2020 entnommen und können auf der Website des Unternehmens unter www.fyiresources.com.au eingesehen werden. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in der ursprünglichen Bekanntmachung enthaltenen Informationen auswirken, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in den entsprechenden Marktbekanntmachungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Erkenntnisse der zuständigen Person dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen Bekanntmachungen nicht wesentlich geändert wurden.MIneralressourcen: Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Grant Louw unter der Leitung und Aufsicht von Dr. Andrew Scogings zusammengestellt wurden, die beide Vollzeitmitarbeiter von CSA Global sind. Dr. Scogings ist ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und ein Mitglied des Australian Institute of Geoscientists. Er ist ein registrierter professioneller Geologe für Industriemineralien. Dr. Scogings verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf den Stil der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die er in Betracht zieht, sowie in Bezug auf die Tätigkeit, die er ausübt, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources, and Ore Reserves" zu qualifizieren. Die Informationen sind der PFS-Meldung vom 25. September 2018, der Erzreserven-Meldung vom 29. Oktober 2018 und der DFS-Meldung vom 11. März 2020 entnommen und können auf der Website des Unternehmens unter www.fyiresources.com.au eingesehen werden. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in den ursprünglichen Bekanntmachungen enthaltenen Informationen auswirken, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in den relevanten Marktbekanntmachungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Erkenntnisse der zuständigen Person dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen Bekanntmachungen nicht wesentlich geändert wurden.Metallurgie: Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Metallurgie und metallurgische Testarbeiten beziehen, basieren auf Informationen, die von Daryl Evans, einer kompetenten Person, die ein Fellow des Australian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM) ist, überprüft und zusammengestellt wurden. Evans ist ein Angestellter von Independent Metallurgical Operations Pty Ltd. und ist ein Auftragnehmer von FYI. Evans verfügt über ausreichende Erfahrung, die für diese Art der Aufbereitung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie für die von ihm durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu qualifizieren. Bekanntmachungen in Bezug auf metallurgische Ergebnisse können auf der Website des Unternehmens unter www.fyiresources.com.au eingesehen werden. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der kompetenten Person präsentiert werden, gegenüber den ursprünglichen Ankündigungen nicht wesentlich geändert wurden.