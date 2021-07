Inflation oder doch Lockdown-Schleudertrauma?

Die Mainstream-Analyse sieht steigende Verbraucherpreise und sucht nach einer monetären Ursache. Auch wenn sie einen Anstieg der Dollarmenge beobachtet, sucht sie nach steigenden Verbraucherpreisen. Es ist eine Tatsache, dass die Menge dessen, was der Mainstream als Geld bezeichnet (d.h. der Dollar), mit einer außergewöhnlichen Rate gestiegen ist. Der Maßstab der Geldmenge M0 hat sich seit dem Beginn von COVID fast verdoppelt. Es ist auch eine Tatsache, dass viele Preise deutlich nach oben gesprungen sind. Es steht also nur eine Frage zur Debatte: Ist die Inflation vorübergehend, wie die Verfechter der Fed behaupten? Oder läuft sie jetzt davon, wie Kritiker der Fed befürchten?Wir denken, dass dies die falsche Frage ist. Haben Sie etwas Geduld mit uns, wenn wir einige Ideen, die wir zuvor diskutiert haben, wiederholen (allerdings in einem neuen Licht). Wir werden einige neue Ideen hinzufügen und dann auf die aktuelle Frage nach den Preisen zurückkommen. Wir haben eine Menge Material über nicht-monetäre Kräfte, die die Preise in die Höhe treiben. Wir haben einen Begriff für die häufigste davon geprägt: nutzlose Zutaten. Das ist, wenn eine Regulierungsbehörde Produzenten dazu zwingt, ihren Produkten buchstäblich oder bildlich Dinge hinzuzufügen, die die Verbraucher nicht schätzen (und von denen sie oft nicht einmal wissen).Ein Beispiel: Ein Bäcker bäckt Brot mit den bekannten Zutaten Mehl, Wasser und Hefe. Aber ein Regulierer zwingt ihn, ein Konservierungsmittel hinzuzufügen. Und schon steigt der Preis für ein Brot um 10%. Der Verbraucherpreisindex steigt ebenfalls um 10 % (unter der Annahme, dass die Regulierer der anderen Waren im Warenkorb, der durch den Index gemessen wird, ebenfalls nutzlose Zutaten hinzufügen). Die Leute sagen "Ah, Inflation" und zeigen auf einen Chart der Geldmenge M0 oder M3 oder was auch immer, und nicken weise. Dies ist kein monetäres Phänomen.Es wurde nicht von der Fed verursacht. Die Fed sollte nichts anders machen, als vorher (wobei man davon ausgehen kann, dass die Fed überhaupt etwas tun sollte oder überhaupt existiert). Die Zinssätze sollten sich nicht ändern. Investoren sollten keine höheren Renditen verlangen (vorausgesetzt, sie wurden in unserem Regime der uneinlösbaren Währung nicht entmündigt). Man sollte nicht sagen, dass die Kaufkraft des Dollars vermindert wird. Der Dollar kauft genau so viel wie vorher. Nur ist jetzt einiges von dem, was er kauft, Zeug, das der Verbraucher nicht will und von dem er vielleicht nicht einmal weiß, dass es im Brot steckt, z.B. Kalziumpropionat.Wir haben geschrieben, dass sinkende Zinssätze Produzenten sowohl ermöglichen als auch zwingen, mehr Kredite aufzunehmen, um die Produktion zu steigern. Ein Beispiel: Der Zinssatz beträgt 5%. Der Bäcker denkt, dass es nicht profitabel ist, einen Kredit aufzunehmen, um mehr Öfen zu kaufen, um mehr Brot zu backen. Dann sinkt der Zinssatz auf 4%. Jetzt ist es profitabel. Der Bäcker nimmt also Kredite auf und expandiert. Leider tun das auch seine Konkurrenten. Wenn die Öffentlichkeit ihren Appetit auf Brot nicht steigert, muss der Preis unweigerlich sinken.Das Gleiche passiert mit Ofenherstellern und jedem anderen Produzenten von Waren. Niedrigere Zinssätze sind ein Anreiz, mehr Kredite aufzunehmen, um mehr Anlagen zu bauen und mehr Waren zu produzieren. Es geht gegen alles, was in der Mainstream-Ökonomie gelehrt wird, aber so kann ein Anstieg der Dollarmenge dazu führen, dass die Preise sinken. Wenn diese Dollar von den Produzenten geliehen werden, bei einem Rückgang der Zinsen. Das Ergebnis sind nachgiebige, wenn nicht sogar fallende Preise. Und fallende Stückmargen.Selbst wenn die Regierung kostenloses Bargeld an hundert Millionen Menschen verteilt und ihnen sagt, sie sollen losziehen und Geld ausgeben, führt das nicht unbedingt zu steigenden Preisen. Sicher, die Nachfrage steigt. Aber solange die Zinsen gleich bleiben oder weiter sinken, nehmen die Produzenten mehr Kredite auf, um die Kapazitäten zu erweitern und die neue Nachfrage zu bedienen. Und während die Nachfrage je nach politischem Willen nur vorübergehend ist, bleibt die einmal aufgebaute Kapazität für eine lange Zeit bestehen.Dies scheint auch kontraintuitiv zu sein. Es erscheint sinnvoll, sich eine Erhöhung der Dollarmenge wie eine Verwässerung vorzustellen. Das Waisenhaus hat eine bestimmte Menge an Nahrung, die es in die Suppe geben kann, aber ein weiterer hungriger Mund kommt zum Essen. Sie fügen Wasser hinzu. Jeder bekommt die gleiche Menge Suppe wie vorher, aber der Kalorienwert der Suppe nimmt ab.Es ist verlockend, so über die Währung zu denken. Und bequem. Es ist ein einfaches lineares und statisches Modell. Es gibt eine unabhängige Variable - die Quantität - und eine abhängige Variable - die Kaufkraft. So verlockend es auch sein mag, es so zu betrachten, mit der Realität hat das nichts zu tun. Okay, wenn die zusätzliche Kaufkraft der Wohlfahrtsempfänger, die das kostenlose Geld erhalten, nicht aus der Kaufkraft der Dollars aller anderen kommt, woher kommt sie dann?Sie kommt aus dem akkumulierten Kapitalstock. Es raubt den Sparern ihre Ersparnisse. Erinnern Sie sich, wir haben gerade gesehen, dass die Produzenten der Dinge, die die freie Bargeldgruppierung kauft, Kredite aufnehmen, um ihre Bäckereien und Fabriken zu erweitern. Das treibt den Preis für Brot und Fertigwaren nicht in die Höhe. Um es noch einmal zu wiederholen: Es raubt den Sparern ihre Ersparnisse. Ihre Ersparnisse sind weg, nicht um die Produktion von Gütern zu finanzieren, die letztendlich gegen andere Güter ausgetauscht werden, sondern Güter, die einfach in das schwarze Loch der Verbraucher fallen, die nichts produzieren.Es gibt kein Problem mit der Kaufkraft Ihres Dollar. Das Problem liegt bei dem gefälschten Kredit, in den Ihre Ersparnisse geliehen werden. Und das Ergebnis ist, dass die Rendite-Kaufkraft für alle Kapitalanlagen immer weiter sinkt.