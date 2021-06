Canada Silver schließt Flow-Through-Privatplatzierung in Höhe von 2 Mio. Dollar ab

29. Juni 2021 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen oder Canada Silver Cobalt) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung durch die Ausgabe von 1.063.830 Flow-Through-Einheiten (die FT-Einheiten) zu einem Preis von 0,47 Dollar pro FT-Einheit abgeschlossen hat, wodurch ein Bruttoerlös von 500.000 Dollar erzielt wurde. Das Unternehmen wird überdies 4.005.006 Quebec-FT-Einheiten (die QFT-Einheiten) zu einem Preis von 0,41 Dollar pro QFT-Einheit begeben und damit einen Bruttoerlös von 1.500.000 Dollar einnehmen. Der Gesamterlös beträgt 2.000.000 Dollar.Jede FT- und QFT-Einheit besteht aus einer Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens und einem halben Aktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Abschluss der Platzierung zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,60 Dollar pro Aktie, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die Börse).Der Erlös aus der FT-Privatplatzierung wird für die laufenden Bohrungen im Bereich der Entdeckung Robinson Zone bei Castle East unweit der Stadt Gowganda (Ontario) verwendet. Der Erlös aus der QFT-Privatplatzierung wird für Bohrungen bei den kürzlich abgesteckten Gravitationsanomalien Bouguer und den bestehenden Nickel-Kupfer-Vorkommen in Quebec eingesetzt.GloRes Securities Inc., der Hauptvermittler im Rahmen der Finanzierung, erhielt 140.000 Dollar in bar und 196.646 Vermittler-Warrants. Es wurden überdies 88.704 weitere Vermittler-Warrants begeben. Die Vermittler-Warrants unterliegen denselben Bedingungen wie die im Rahmen der Finanzierung begebenen Warrants. Die in Verbindung mit der Privatplatzierung gezahlten Vermittlungsprovisionen stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Börse.Alle im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden, die am 30. Oktober 2021 endet.Canada Silver Cobalt Works veröffentlichte die allererste Ressourcenschätzung im Gowganda Camp bzw. im Großraum des Cobalt Camp. Das Konzessionsgebiet Castle liegt 15 Kilometer östlich der Goldlagerstätte Juby von Aris Gold Corp. , 30 Kilometer südlich der Mine Young-Davidson von Alamos Gold, 75 Kilometer südwestlich des Macassa Complex von Kirkland Lake Gold sowie 100 Kilometer südöstlich der neuen Goldentdeckungen im Gebiet Timmins West.Canada Silver Cobalt Works veröffentlichte die allererste Ressourcenschätzung im Gowganda Camp bzw. im Großraum des Cobalt Camp im Mai 2020. Es wurden insgesamt 7,56 Millionen Unzen Silber in der vermuteten Kategorie ermittelt. In 27.400 Tonnen Material aus zwei Teilbereichen (1A und 1B) der Robinson Zone, beginnend ab einer senkrechten Tiefe von rund 400 Metern, war sehr hochgradiges Silber (8.582 Gramm pro Tonne [ungedeckelt] oder 250,2 Unzen pro Tonne) enthalten. Die Entdeckung ist in allen Richtungen offen. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, sind nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel (siehe Pressemeldung von Canada Silver Cobalt Works vom 28. Mai 2020). Referenzierter Bericht: Rachidi, M., 2020, NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate for Castle East, Robinson Zone, Ontario, Canada, Gültigkeitsdatum 28. Mai 2020; Unterschriftsdatum 13. Juli 2020).Der Vorzeigebetrieb Castle und das 78 km² große Konzessionsgebiet Castle, beide in Besitz von Canada Silver Cobalt, befinden sich im ehemals produktiven, ertragreichen Silberbergbaurevier Gowganda im Norden der Provinz Ontario und bergen im Hinblick auf Silber, Kobalt, Nickel, Gold und Kupfer beachtliches Explorationspotenzial. Mit einem unterirdischen Zugang zu Castle, einer Pilotanlage für die Herstellung von kobaltreichem Konzentrat mittels Gravitation vor Ort, einer Verarbeitungsanlage (TTL Laboratories) in der Stadt Cobalt und einem geschützten hydrometallurgischen Verfahren, dem Re-2Ox-Verfahren, für die Herstellung von Kobaltsulfat in technischer Qualität sowie Nickel-Mangan-Kobalt-(NMC)-Formulierungen, ist Canada Silver Cobalt aus strategischer Sicht bestens gerüstet, um sich als kanadischer Marktführer im Silber-Kobalt-Sektor zu positionieren. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.canadasilvercobaltworks.com.Frank J. BasaFrank J. Basa, P. Eng., Chief Executive OfficerFrank J. Basa, P.Eng.Chief Executive Officer416-625-2342Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die unter anderem Kommentare zu zukünftigen Ereignissen und Bedingungen beinhalten, die verschiedenen Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten sind Kommentare, die sich auf das Ressourcenpotenzial, bevorstehende Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, den Erhalt und die Sicherheit von Eigentumsrechten an Konzessionsgebieten, die Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln und andere Dinge beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen stellen Faktoren dar, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!