Gold: Schlechtester Juni seit 2013?

Gold verzeichnete am gestrigen Dienstag einen deutlichen Preisrücksetzer. Laut Kitco News erreichte der Preis ein 2,5-Monats-Tief und steuert damit nun auf die schlechteste Juni-Performance seit 2013 zu.Das gelbe Metall verzeichnete im Monatsverlauf ein Minus von 7,6%. Im Monatsvergleich ist Gold laut Kitco damit auf dem besten Weg, seine schlechteste Performance seit November 2016 zu erzielen. Damals war das Edelmetall um mehr als 8% gefallen. Im Juni 2013 ging Gold um 11% zurück.Die beiden wichtigsten Gegenwinde in dieser Woche seien ein stärkerer US-Dollar und höhere US-Treasury-Renditen in einem Markt, der nicht viel Risikoaversion sieht. Der US-Dollar-Index wurde zuletzt bei 92,03 gehandelt, was einem Anstieg von 0,13% an diesem Tag entspricht, während die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen bei 1,488% lag."Ein stärkerer Dollar und steigende Zinssätze im Tagesverlauf sorgen dafür, dass Gold weiter nach unten blutet. Gold braucht einen Katalysator, um den Markt wieder zu beleben, da der Mangel an Impulsen zum Kauf des gelben Metalls nach dem FOMC weiterhin darauf hindeutet, dass die Hürde für anhaltende Schwäche niedrig ist", heißt es dazu seitens der Strategen von TD Securities.© Redaktion GoldSeiten.de