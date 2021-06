Caledonia Mining Corporation plc: Änderungsmitteilung eines wesentlichen Aktionärs

St. Helier, 30. Juni 2021 - Caledonia Mining Corporation plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es am 28. Juni 2021 von BlackRock, Inc. die Mitteilung erhalten hat, dass es am 25. Juni 2021 einen bestimmten Schwellenwert für die Mitteilung seiner Beteiligungen an dem Unternehmen überschritten hat.Die Gesamtbeteiligung von Blackrock Inc. an den Stimmrechten liegt nun unter 3 % des ausgegebenen Grundkapitals der Gesellschaft.Caledonia Mining Corporation plcMark LearmonthTel: +44 1534 679 800Camilla HorsfallTel: +44 7817 841793WH Irland (Nomade und Makler)Adrian Hadden/James Sinclair-FordTel: +44 20 7220 1751BlytheweighTim Blythe/Megan RayTel: +44 207 138 32043PPBPatrick ChidleyPaul DurhamSwiss Resource Capital AGJochen StaigerTel: +1 917 991 7701Tel: +1 203 940 2538www.resource-capital.chinfo@resource-capital.chDie in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden von der Gesellschaft als Insiderinformationen gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 angesehen.