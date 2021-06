Chris Blasi: Tagesrauschen ignorieren, Edelmetalle werden sich durchsetzen

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Chris Blasi, über die Entwicklung der Edelmetallpreise. Der Präsident von Neptune Global rät in dem Gespräch dazu, sich nicht zu sehr auf das Tagesgeschehen zu konzentrieren. Vielmehr sollte man das langfristige Bild im Auge behalten.Laut Blasi befindet sich Gold im dritten Abschnitt eines 2001/2002 begonnenen säkularen Bullenmarktes – und diese Phase dürfte seiner Meinung nach die größten und robustesten Gewinne mit sich bringen.Dem Experten zufolge steige die Verschuldung in den USA seit zwanzig Jahren immer weiter an. Die Wirtschaft sei inzwischen davon abhängig geworden, dass die Notenbank immer mehr Geld druckt. Er gehe nicht davon aus, dass diese dysfunktionale Situation beendet werden könne."Mein Standpunkt ist, dass all dieser Lärm, den Sie hören – es mag interessant sein, zu sehen, wie sich Ihre täglichen Lebenshaltungskosten entwickeln, aber für Goldinvestoren und eigentlich für Edelmetallinvestoren, damit meine ich auch Silber-, Platin- und Palladiumanleger, halten Sie sich einfach an die Tatsache, dass, egal was passiert, ob wir in einen deflationären Zusammenbruch gehen [...] oder die Fed uns in diesen hyperinflationären Zusammenbruch führt – es spielt keine Rolle, die Metalle werden sich durchsetzen", so Blasi.In Bezug auf Silber erklärt er, dass diese zwar volatil sei, aber auch enorme Chancen biete: "Ich stimme wirklich mit den meisten Analysten in unserer Branche überein, dass Silber ein ausgezeichnetes Aufwärtspotenzial hat. Es wird sich wahrscheinlich prozentual besser entwickeln als Gold, wenn diese säkulare Hausse zu Ende ist – aber man muss sich gut anschnallen."© Redaktion GoldSeiten.de