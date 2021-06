Indien: Bruttoexporte von Goldschmuck steigen im Mai um 691%

Laut vorläufigen Angaben des Gems and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC) sind die Goldschmuckexporte in Indien im diesjährigen Mai stark angestiegen. Laut der Pressemitteilung erreichte der Bruttoexport von Goldschmuck im Mai 2021 einen Wert von insgesamt 482,98 Mio. $, was einen Anstieg von 691% im Vergleich zu den 61,09 Mio. $ im gleichen Monat des Vorjahres bedeutet.Die Exporte in den beiden Monaten April und Mai beliefen sich auf insgesamt 1.164,14 Mio. $ und waren damit fast 1800% höher als die Exporte in Höhe von 61,29 Mio. $ im entsprechenden Zweimonatszeitraum des Vorjahres. Die Exporte von reinem Goldschmuck beliefen sich im Zeitraum April bis Mai auf 434,11 Mio. $, während die von Goldschmuck mit Besatz einen Wert von 730,04 Mio. $ erreichten.Der Bruttoexport von Silberschmuck belief sich in den ersten zwei Monaten des neuen Geschäftsjahres auf insgesamt 539,09 Mio. $, verglichen mit 85,38 Mio. $ im vorherigen Geschäftsjahr.Gleichzeitig stieg der Bruttoexport von Platinschmuck im Vergleich zum Vorjahr um 3.100% an – von 0,12 Mio. $ auf 3,7 Mio. $.© Redaktion GoldSeiten.de