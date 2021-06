Classic Minerals Ltd.: Tiefe Bohrungen treffen auf weitere Abschnitte mit hohen Goldgehalten

Bohrung Position Nördlich (Northing) Position Östlich (Easting) Ab (m) Bis (m) Bohrabschnittslänge (m) Goldgehalt (g/t) FKGRC350 6372368 764688 71 78 7 2,67 g/t Au including 76 77 1 11,80 g/t Au FGKRC351 6372384 764701 94 82 8 1,98 g/t Au FKGRC352 6372365 764698 72 89 17 1,65 g/t Au FKGRC355 6372327 764675 37 39 2 2,72 g/t Au FGKRC358 6372347 764697 60 63 3 3,38 g/t Au FKGRC359 6372354 764703 70 72 2 4,43 g/t Au FKGRC360 6372367 764717 101 104 3 6,74 g/t Au including 102 103 1 15,00 g/t Au FKGRC361 6372381 764731 121 125 4 1,95 g/t Au FKGRC362 6372342 764707 76 80 4 18,97 g/t Au including 77 79 2 33,75 g/t Au FKGRC367 6372295 764704 74 76 2 10,73 g/t Au including 74 75 1 19,90 g/t Au FKGRC368 6372313 764725 69 70 1 14,20 g/t Au FKGRC371 6372320 764750 81 88 7 2,86 g/t Au FKGRC372 6372331 764765 101 105 4 16,93 g/t Au including 101 102 1 58,40 g/t Au FKGRC373 6372310 764755 84 90 6 5,30 g/t Au including 88 89 1 17,40 g/t Au FKGRC375 6372300 764763 78 84 6 7,72 g/t Au including 83 84 1 26,20 g/t Au FKGRC376 6372295 764769 82 88 6 3,86 g/t Au FKGRC376 6372295 764769 100 102 2 10,23 g/t Au including 101 102 1 10,60 g/t Au FKGRC377 6372310 764782 103 108 5 7,95 g/t Au including 107 108 1 24,90 g/t Au FKGRC378 6372276 764739 26,5 36,5 10 40,54 g/t Au including 28,5 29 0,5 592,00 g/t Au

Das Gold-Explorations- und Goldminen-Entwicklungsunternehmen Classic Minerals Ltd. (ASX: CLZ, "das Unternehmen" oder "Classic Minerals") gibt bekannt, dass die Ergebnisse der Analyse der Proben von tiefen Auffüll-Bohrungen, die im May 2021 auf dem Forrestania-Gold-Projekt (FGP) im australischen Gliedstaat Western Australia durchgeführt wurden, eingetroffen sind. Das Unternehmen brachte insgesamt 29 Bohrungen mit einer Bohrlänge von insgesamt 2.588 m auf Kat Gap nieder.Tiefere Auffüll- und Rückspühl-Bohrungen auf Kat Gap treffen auf Bohrabschnitte mit hohen Goldgehalten. Zu den besseren Ergebnissen zählen:- 4 m mit 18,97 g/t Au ab 76 m einschließlich 2 m mit 33,75 g/t Au ab 77 m- 4 m mit 16,93 g/t Au ab 101 m einschließlich 1 m mit 58,40 g/t ab 101 m- 6 m mit 7,72 g/t Au ab 78 m einschließlich 1 m mit 26,20 g/t Au ab 83 m- 6 m mit 5,30 g/t Au ab 84 m einschließlich 1 m mit 17,40 g/t Au ab 88 m- 5 m mit 7,95 g/t Au ab 103 m einschließlich 1 m mit 24,90 g/t ab 107 m- 2 m mit 10,73 g/t Au ab 74 m einschließlich 1 m mit 19,90 g/t Au ab 74 m- 2 m mit 10,30 g/t Au ab 100 m einschließlich 1 m mit 10,60 g/t Au ab 101 mEine einzelne oberflächennahe Bohrung für fortgeschrittene metallurgische Prüfungen sowie Forschung & Entwicklung traf auf den bisher höchsten Goldgehalt auf Kat Gap:- 10 m mit 40,54 g/t Au ab 26,50 m einschließlich 0,50 m mit 592,00 g/t Au ab 28,50 mDie tieferen Bohrungen wurden im Abstand von 20 m zu 10 m oder 10 m zu 10 m zueinander niedergebracht. Dieser Detailgrad liefert die erforderlichen Daten für die endgültige Modellierung der Ressource und für Optimierungsarbeiten, die in den vorletzten Entwurf der Tagebau-Grube münden.Abbildungen, Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.Die Bohrungen auf Kat Gap zeigen weiterhin bedeutende Zonen mit hochgradiger Goldvererzung auf. Die hier veröffentlichten Ergebnisse stammen vor allem aus einem Bereich, der zwischen 20 m und 120 m nördlich eines Gesteinsgangs aus dem Proterozoikum liegt, der sich durch das Gebiet zieht. Die Rückspühl-Bohrungen wurden in Abständen von 10 m zu 10 m und von 20 m zu 10 m zueinander niedergebracht.Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Die Liegenschaften FGP und Kat Gap sind in rot dargestelltClassic Minerals hat die Ergebnisse der Analyse von Proben aus tiefen Auffüll-Rückspühl-Bohrungen, die im April durchgeführt wurden, erhalten. Das Programm umfasste 28 Bohrungen mit einer Bohrlänge von insgesamt 2.548 m und eine einzelne oberflächennahe Rückspühl-Bohrung mit einer Bohrlänge von 40 m.Das Programm mit den Bohrungen FKGRC350 bis FKGRC377 testete ein Gebiet rund 120 m in Streichrichtung nördlich eines Gesteinsgangs aus dem Erdzeitalter des Proterozoikum (siehe Abbildung 2.0). Die Auffüll-Bohrungen konzentrierten sich auf eine Lücke, die sich zwischen bisher durchgeführten oberflächennahen Rückspühl-Bohrungen und viel tieferen Rückspühl-Bohrungen befand. Die oberflächennahen Bohrungen zielten auf oxidierte Vererzungen ab. Die früheren tiefen Bohrungen prüften das Ausmaß des Kontakt-Erzgangs des Haupt-Granit-Grünsteins zur Tiefe hin. Falls in der Lücke Goldvererzung anzutreffen wäre, dann könnte die Tagebau-Mine tiefer ausfallen, um weiteres abbaubares Golderz zu erreichen. Die Bohrungen wurden in eine Tiefe von durchschnittlich 100 m ab der Oberfläche und in Abständen zueinander von 20 m zu 10 m und von 10 m zu 10 m niedergebracht.Abbildung 2 darin zeigt: Vor Kurzem durchgeführte Auffüll-Rückspühl-Bohrungen auf Kat Gap (als rote Punkte markiert)Die Bohrungen trafen auf bedeutende Zonen mit Goldvererzung in der Lücke zwischen den früher niedergebrachten oberflächennahen Rückspühl-Bohrungen und tieferen Rückspühl-Bohrungen, die Erweiterungen zur Tiefe hin prüften (siehe Abbildungen 3,4,5 und 6). Weitere Arbeiten werden nun mit Hochdruck durchgeführt, um die neu gefundenen Bohrabschnitt mit Goldvererzung in das bestehende geologische Modell aufzunehmen. Sobald das erledigt ist, wird die Planung der Mine angepasst. Diese Arbeiten zusammen mit den Ergebnissen der Analyse von Großproben werden wesentlich die Planung der Tagebaugrube unterstützen.- Bohrabschnitt von 7 m mit 2,67 g/t Goldgehalt ab 71 m Bohrtiefe in Bohrung FKGRC350- 3 m mit 6,74 g/t Au ab 101 m einschließlich 1 m mit 15,00 g/t Au ab 102 m in FKGRC360- 4 m mit 18,97 g/t Au ab 76 m einschließlich 2 m mit 33,75 g/t Au ab 77 m in FKGRC362- 2 m mit 10,73 g/t Au ab 74 m einschließlich 1 m mit 19,90 g/t Au ab 74 m in FKGRC367- 1 m mit 14,20 g/t Au ab 69 m in FKGRC368,- 4 m mit 16,93 g/t Au ab 101 m einschließlich 1 m mit 58,40 g/t ab 101 m in FKGRC372- 6 m mit 5,30 g/t Au ab 84 m einschließlich 1 m mit 17,40 g/t Au ab 88 m in FKGRC373- 6 m mit 7,72 g/t Au ab 78 m einschließlich 1 m mit 26,20 g/t Au ab 83 m in FKGRC375- 5 m mit 7,95 g/t Au ab 103 m einschließlich 1 m mit 24,90 g/t ab 107 m in FKGRC377Eine einzelne oberflächennahe Rückspühl-Bohrung FKGRC378 wurde bis in eine Tiefe von 40 m niedergebracht. Die Bohrung wurde nahe den früheren Bohrungen FKGRC061, die auf 9 m Bohrlänge 15,21 g/t Goldgehalt ab 22 m Tiefe lieferte, und FKGRC018, die auf 10 m Bohrlänge 30,78 g/t Goldgehalt ab 28 m Tiefe lieferte, niedergebracht (siehe Abbildung 4). Die Bohrung diente der Gewinnung von Material für fortgeschrittene metallurgische Prüfungen und der Unterstützungen von Forschung und Entwicklung.Bohrung FKGRC378 traf den bisher höchsten Goldgehalt auf Kat Gap mit 40,54 g/t auf 10 m Bohrabschnitt ab einer Tiefe von 26,50 m. Darin enthalten ist ein Bohrabschnitt von 0,5 m mit 592 g/t Gold ab 28,50 m Tiefe.Abbildung 3 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Nähere Sicht auf die jüngsten Auffüll-Rückspühl-Bohrungen auf Kat Gap (als rote Punkte gekennzeichnet).Abbildung 4 darin zeigt: Schnitt durch die Erde auf 92710N (im lokalen Koordinatensystem), Blickrichtung ist Nord, auf Kat Gap.Abbildung 5 zeigt: Schnitt durch die Erde auf 92730N (im lokalen Koordinatensystem), Blickrichtung ist Nord, auf Kat Gap.Abbildung 6 zeigt: Schnitt durch die Erde auf 92780N (im lokalen Koordinatensystem), Blickrichtung ist Nord, auf Kat Gap.Classic Minerals wird Mitte Juli weitere Bohrungen zur Tiefe hin und in Fallrichtung der bisher definierten Ressource durchführen. Das Programm umfasst 10 bis 15 Bohrungen in 150 m bis 200 m Tiefe mit einer Bohrlänge von insgesamt 2.200 m.Die FGP-Liegenschaften (ausgenommen Kat Gap) sind unter dem Namen von Reed Exploration Pty Ltd registriert, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der an der ASX notierten Hannans Ltd. (ASX: HNR). Classic Minerals hat 80 % der Goldschürfrechte auf den FGP-Liegenschaften von einer dritten Partei erworben, während Hannans seine 20%-Beteiligung an den Goldschürfrechten beibehält. Zur Vermeidung von Missverständnissen besitzt Classic Ltd eine 100%-Beteiligung an den Schürfrechten für Gold auf den Liegenschaften Kat Gap sowie Schürfrechte für Metalle außer Gold, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Nickel, Lithium und andere Metalle.Classic verfügt über eine gesamte Mineralressource von 8,24 Mio. Tonnen mit 1,52 g/t für 403.906 Unzen Gold, die gemäß dem JORC-Code (2012) klassifiziert und berichtet wurde. Eine kürzlich durchgeführte Scoping-Studie (siehe Pressemitteilung vom 2. Mai 2017) legt sowohl die technische und als auch finanzielle Durchführbarkeit des Projekts nahe. Die aktuellen Mineralressourcen für Lady Ada, Lady Magdalene und Kat Gap nach dem Abbau sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.Weitere technische Details zur Mineralressourcenschätzung finden Sie in der JORC-Tabelle 1, die den Pressemitteilungen vom 18. Dezember 2019, 21. Januar 2020, 20. April 2020 und der vom 30. Juni 2021 beigefügt ist.1. Die Mineralressource ist gemäß JORC, Ausgabe 2012, klassifiziert.2. Der Stichtag für die Mineralressourcenschätzung ist der 20. April 2020.3. Die mineralische Ressource ist in FGP-Liegenschaften beherbergt.4. Die Schätzungen werden gerundet, um das derzeitige Vertrauen in diese Ressourcen widerzuspiegeln.5. Die Mineralressource wird mit einem Cut-Off-Gehalt von 0,5 g/t Au angegeben.6. Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.