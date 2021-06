Palladium mit starken Ausschlägen

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Der Ausflug des Industrie-, Edel-, und Weißmetalls Palladium über die runde Marke von 3.000 USD währte nur kurz. Es folgte zunächst ein schleichender Rückgang, welcher schließlich am 17. Juni in einen Tagesverlust von knapp 11 % überging. Tags drauf testete Palladium dabei die Kreuzunterstützung bei 2.470 USD. Seither konnte sich das Metall wieder erholen und tendiert seither in Richtung des Widerstands bei 2.740 USD. In diesem Bereich sollte man zunächst eine erneute Preisschwäche bis 2.600 bzw. 2.500 USD. Einkalkulieren. Klar bullisch wäre die charttechnische Lage ohnehin erst wieder über 2.814 USD.Eine generelle Eintrübung. der noch immer übergeordnet bullischen Gesamtsituation, würde Palladium hingegen bei einem Unterschreiten der unlängst bestätigten Unterstützungszone von 2.450/2.470 USD erleiden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.