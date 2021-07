Neometals Ltd.: Geplante Abspaltung von Nickelprojekt Mt. Edwards

Angedeutet Vermutet Mineralressourcen GESAMT

LagerstätteTonnen Nickel Tonnen Nickel Tonnen Nickel Tonnen

(Tsd. (%) (Tsd. (%) (Tsd. (%) Nickel

t) t) t)



Widgie 32 625 1,5 625 1,5 9.160

Gillett5 1.306 1,7 1.306 1,7 22.500

Widgie Town1.183 1,7 1.293 1,5 2.476 1,6 39.300

site

9

Munda3 320 2,2 320 2,2 7.140

Mt Edwards 871 1,4 871 1,4 12.400

26N

10

132N6 34 2,9 426 1,9 460 2,0 9.050

Cooke 1 150 1,3 150 1,3 1.950

Armstrong4 526 2,1 107 2,0 633 2,1 13.200

McEwen8 1.133 1,4 1.133 1,4 15.340

Hangingwall 1.916 1,4 1.916 1,4 26.110

8



Zabel 7&8 272 1,9 53 2,0 325 2,0 6.360

TOTAL 2.015 1,9 8.200 1,5 10.215 1,6 162.510

- Nickelprojekt Mt. Edwards soll in das neue Unternehmen Widgie Nickel Limited abgespaltet werden. Nach der Abspaltung wird Widgie Nickel eine Notierung an der ASX anstreben.- Berechtigte Aktionäre von Neometals erhalten neue Aktien von Widgie Nickel (kostenlos) anteilsmäßig zu ihrem bestehenden Aktienanteil an Neometals über eine Kapitalherabsetzung und eine Sachausschüttung, die unter anderem einer Genehmigung der Aktionäre von Neometals unterliegt.- Nach der Abspaltung werden die Aktionäre von Widgie Nickel berechtigt sein, an einem Bezugsangebot für zusätzliche Aktien von Widgie Nickel teilzunehmen.- Nach der Abspaltung und dem Bezugsrechtsangebot wird Widgie Nickel über eigene Ressourcen und Kapital verfügen, um den langfristigen latenten Wert von Mt. Edwards auszuschöpfen, wodurch Neometals sein Hauptaugenmerk auf seine Kernprojekte im Bereich Batteriematerialien richten kann.- Die Notierung von Widgie Nickel an der ASX wird voraussichtlich im vierten Quartal 2021 erfolgen - weitere Informationen werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.1. Juli 2021 - Neometals Ltd. (ASX: NMT) (Neometals oder das Unternehmen) freut sich, seine Absicht bekannt zu geben, sein Nickelprojekt Mt. Edwards (das Projekt Mt. Edwards) in ein eigenes Nickelexplorations- und -erschließungsunternehmen namens Widgie Nickel Limited (Widgie Nickel) abzuspalten.Das Projekt Mt. Edwards enthält einen beträchtlichen geschätzten Mineralressourcenbestand von 162.000 t an enthaltenem Nickel (siehe Tabelle 1) in elf Lagerstätten und nach sorgfältiger Prüfung der unterschiedlichen verfügbaren strategischen Optionen, um einen Wert für die Aktionäre von Neometals zu erzielen, hat das Board von Neometals unter bestimmten Bedingungen die vorgeschlagene Abspaltung (die Abspaltung) genehmigt.Chris Reed, Managing Director von Neometals, sagte:Die Abspaltung und die Rückgabe unseres Aktivums Mt. Edwards bietet den bestehenden Aktionären von Neometals die Möglichkeit, den naturgemäß langfristigen Wert dieser aufregenden Erschließungsgeschichte in einem eigenständigen, auf Nickel ausgerichteten Unternehmensvehikel auszuschöpfen.Widgie Nickel verfügt über eine Reihe von äußerst aufregenden Lagerstätten, die sich beim Widgiemooltha Dome befinden, einem erstklassigen Nickelsulfidlager, das über sieben historische Nickelminen beherbergt hat und auch die neueste hochgradige Nickelmine Australiens beherbergt, die weniger als 1 km von unserem südlichen Landbesitz entfernt erschlossen wird. Diese Aktiva verdienen ihre eigene Zeit und Aufmerksamkeit und die jüngsten metallurgischen Ergebnisse von nur einer der Lagerstätten, die hochgradige Palladiumwerte für ein Konzentrat ergaben, zeigen nur einen Teil dessen, was mit einem entsprechenden Fokus erreicht werden kann. Widgie Nickel kann sowohl von der Erholung der Weltwirtschaft als auch von der Elektrifizierung des Verkehrs stark profitieren, die zu einer steigenden Produktnachfrage sowohl im traditionellen Stahl- als auch im Lithiumbatteriesektor führen werden.Das Board von Neometals ist der Auffassung, dass es das beste Ergebnis für die Aktionäre ist, wenn ein neues, unabhängiges Unternehmen gegründet wird, das die technischen, personellen und finanziellen Ressourcen bereitstellt, die das Projekt Mt. Edwards verdient. Wir sind gespannt, was Widgie Nickel mit den Aktiva erreichen kann. Eine Kapitalherabsetzung und eine Sachausschüttung an die Aktionäre von Neometals wird eine direkte Beteiligung an einem neuen, auf Nickel ausgerichteten Unternehmen ermöglichen, während Neometals sein Hauptaugenmerk weiterhin auf das Lithium-Ionen-Batterie-Recycling-JV (Primobius GmbH), das skandinavische Vanadiumgewinnungsprojekt und das Titanprojekt Barrambie richtet.Die Abspaltung unterliegt unter anderem der Genehmigung der Aktionäre von Neometals. Die Ladung zur Aktionärsversammlung, mit der die Genehmigung der Aktionäre für die Abspaltung eingeholt werden soll, wird voraussichtlich in den kommenden Wochen herausgegeben werden. In der Ladung zur Aktionärsversammlung werden die Vor- und Nachteile der Abspaltung, die wichtigsten Risikofaktoren sowie die wichtigsten Termine für die geplante Abspaltung zusammengefasst.Wenn die Abspaltungsbedingungen erfüllt werden, wird Neometals 100 % der ausgegebenen Aktien von Widgie Nickel an die Aktionäre von Neometals über eine Kapitalherabsetzung und eine Sachausschüttung dieser Aktien anteilsmäßig zu ihrer Beteiligung an Neometals an einem vom Board von Neometals festzulegenden Stichtag ausschütten (die Sachausschüttung). Nach dem Abschluss der Sachausschüttung plant Widgie Nickel, eine Kapitalherabsetzung mittels eines gezeichneten, anteilsmäßigen Bezugsrechtsangebots (die Bezugsrechtsausgabe) an jene Aktionäre durchzuführen, die zu einem Stichtag kurz nach der Abspaltung im Aktienregister eingetragen sind, wodurch sie das Recht (jedoch nicht die Pflicht) erhalten, weiterhin in die Weiterentwicklung der Explorations- und Erschließungsaktiva von Widgie Nickel zu investieren. In Zusammenhang mit der Bezugsrechtsausgabe wird Widgie Nickel auch die Aufnahme in die offizielle Liste der Australian Securities Exchange (die ASX) und die Notierung seiner Aktien an der ASX beantragen.Neometals befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem potenziellen Zeichner der Bezugsrechtsausgabe.Neometals hat bei der australischen Steuerbehörde (Australian Tax Office, das ATO) unter anderem einen Antrag auf Erlass einer Klassenregelung hinsichtlich einer Abspaltungserleichterung (Demerger Relief Class Rule) gemäß Division 125 des Einkommensteuerveranlagungsgesetzes (Income Tax Assessment Act) von 1997 (Cth) gestellt. Der Beginn der geplanten Abspaltung unterliegt einer endgültigen Genehmigung des Board von Neometals. Neometals behält sich das Recht vor, die geplanten Bedingungen der Abspaltung nach eigenem Ermessen zu ändern oder die Abspaltung nicht durchzuführen.Vor der geplanten Notierung von Widgie Nickel an der ASX bis zum vierten Quartal 2021 wird ein hochqualifiziertes Board- und Managementteam zusammengestellt werden, das Widgie Nickel leiten wird. Weitere Aktualisierungen und Informationen hinsichtlich der Strategie und des Managements von Widgie Nickel werden mit der Ladung zur Aktionärsversammlung für die Genehmigung der Abspaltung durch die Aktionäre veröffentlicht werden.Das Projekt Mt. Edwards besteht aus 49 genehmigten und ausstehenden Bergbau-Konzessionsgebieten.Das Zentrum des Projekts Mt. Edwards befindet sich in der kleinen Gemeinde Widgiemooltha, die 90 km südlich von Kalgoorlie und 35 km westlich von Kambalda in Western Australia liegt. Das Projekt Mt. Edwards erstreckt sich über eine Streichenlänge von etwa 50 km über den Widgiemooltha Dome. Der Widgiemooltha Dome ist ein erstklassiges Nickelsulfidlager, das über sieben historische Nickelminen beherbergt hat, wobei eine neue Mine, der Vorzeigebetrieb Cassini von Mincor Resources NL , kürzlich in Produktion gegangen ist.Das Projekt Mt. Edwards beherbergt eine Mineralressource von insgesamt 10,2 Millionen t mit einem Gehalt von 1,6 % Nickel (162.510 t enthaltenes Nickel) in elf Lagerstätten (siehe Tabelle 1 auf der nächsten Seite).Seit dem Erwerb im Jahr 2018 hat Neometals die Mineralressourcen beim Projekt Mt. Edwards überprüft und weiterentwickelt, um eine solide Basis für Abbaustudien zur Bewertung der Erschließung einer Reihe von Nickelsulfidlagerstätten mit kurzer Vorlaufzeit zu schaffen. Diese sind nun so weit fortgeschritten, dass ein eigenständiges, auf Nickel ausgerichtetes Explorations- und Erschließungsunternehmen die optimale Struktur darstellt, um die Entwicklung in die nächste Phase zu führen - mit dem ultimativen Ziel, in den kommenden Jahren mit der Produktion zu beginnen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59283/20210701MtEdwardsSpinoutBoard3_DE_PRcom.001.jpegAbb. 1: Landbesitz des Projekts Mt. Edwards im Verhältnis zu Kalgoorlie und dem Kambalda Nickel ConcentratorMineralressourcen unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 1 % Ni, außer Munda, wo der Cutoff-Gehalt 1,5 % Ni beträgt. Aufgrund von Rundungen kann es zu kleinen Abweichungen kommen.Anmerkung 1. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 19. April 2018 mit dem Titel: Mt Edwards Nickel - Mineral Resource EstimateAnmerkung 2. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 25. Juni 2018 mit dem Titel: Mt Edwards - Mineral Resource Over 120,000 Nickel TonnesAnmerkung 3. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 13. November 2019 mit dem Titel: Additional Nickel Mineral Resource at Mt EdwardsAnmerkung 4. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 16. April 2020 mit dem Titel: Mt Edwards Nickel - Armstrong Resource increases 60%Anmerkung 5. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 26. Mai 2020 mit dem Titel: Mt Edwards Nickel - Gillett Resource increases 30%Anmerkung 6. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 6. Oktober 2020 mit dem Titel: Mt Edwards Nickel - Mineral Resource and Exploration UpdateAnmerkung 7. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 23. Dezember 2020 mit dem Titel: Mt Edwards Nickel - Zabel Mineral Resource UpdateAnmerkung 8. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 29. Juni 2021 mit dem Titel: Mt Edwards - McEwen Mineral Resources increase 45%https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59283/20210701MtEdwardsSpinoutBoard3_DE_PRcom.002.jpegAbb. 2: Abbaugebiete des Mt. Edwards ProjektsAutorisiert im Namen des Boards von NeometalsDie Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Mineralressourcen für das Projekt Mt. Edwards beziehen, sind den in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten ASX-Pressemitteilungen entnommen, die auch auf der Website des Unternehmens unter www.neometals.com.au verfügbar sind.Neometals bestätigt, dass keine neuen Informationen oder Daten vorliegen, die sich erheblich auf die in der in der oben angegebenen Tabelle aufgeführten ASX-Pressemitteilungen enthaltenen Informationen auswirken könnten, und hinsichtlich der Schätzungen von Mineralressourcen, dass alle grundlegenden Annahmen und technischen Parameter, die die Schätzungen in der entsprechenden ASX-Pressemitteilung untermauern, weiterhin gelten und sich nicht grundlegend geändert haben. Neometals bestätigt, dass die Form und der Kontext der enthaltenen Darbringung der Ergebnisse der kompetenten Person (Competent Person) im Vergleich zur entsprechenden ASX-Pressemitteilung nicht grundlegend geändert wurden.Neometals entwickelt auf innovative Weise Möglichkeiten bei Mineralen und modernen Materialien, die für eine nachhaltige Zukunft von grundlegender Bedeutung sind. Angesichts einer Schwerpunktlegung auf dem Megatrend der Energiespeicherung ist die Strategie auf die Risikosenkung und Entwicklung langlebiger Projekte mit starken Partnern sowie auf die Integration in der Wertschöpfungskette ausgerichtet, um die Margen und den Wert für die Aktionäre zu steigern.Neometals verfügt über drei Kernprojekte, die den globalen Übergang zu sauberen Energien unterstützen und sich über die gesamte Batterie-Wertschöpfungskette erstrecken:Recycling und Ressourcenrückgewinnung: - Recycling von Lithium-Ionen-Batterien - ein proprietäres Verfahren zur Rückgewinnung von Nickel, Kobalt und anderen wertvollen Materialien aus verbrauchten und verschrotteten Lithium-Batterien. Abschluss des Baus einer Anlage im Demonstrationsmaßstab mit dem 50:50-JV-Partner SMS group. Angestrebte Entwicklungsentscheidung im März Q 2022; und- Vanadium-Rückgewinnung - alleinige Finanzierung von Evaluierungsstudien zur Gründung eines 50:50-Joint-Ventures mit Critical Metals Ltd zur Rückgewinnung von hochreinem Vanadiumpentoxid aus Verarbeitungsnebenprodukten ("Schlacke") des führenden skandinavischen Stahlherstellers SSAB. Untermauert durch einen 10-Jahres-Liefervertrag für Schlacke, strebt Neometals eine Investitionsentscheidung für die Entwicklung einer 200.000-tpa-Verarbeitungsanlage im Dez. 2022 an.Vorgelagerte Industrieminerale: - Barrambie Titan- und Vanadiumprojekt - eine der weltweit höchstgradigen Titan-Vanadium-Hartgestein-Lagerstätten, die auf eine Erschließungsentscheidung im Jahr 2022 mit dem potenziellen operativen JV-Partner IMUMR und dem potenziellen Abnehmer von Cornerstone-Produkten, Jiuxing Titanium Materials Co. hinarbeitet.Chris Reed, Managing DirectorT: +61 8 9322 1182E-Mail: info@neometals.com.auJeremy Mcmanus, General Manager - Commercial and IRNeometals Ltd.T: +61 8 9322 1182E-Mail: jmcmanus@neometals.com.auDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. 