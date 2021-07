Gold ist derzeit das ultimative, konträre Investment

Der legendäre globale Investor John Templeton sagte einmal, dass die beste Zeit zum Kaufen sei, wenn "maximaler Pessimismus" herrsche, und die beste Zeit zum Verkaufen, wenn es "maximalen Optimismus" gäbe. Diese Art des konträren Investierens erfordert große Überzeugung und Nerven aus Stahl, aber ihre Praktiker - Templeton eingeschlossen - können großzügig belohnt werden. Der Trick ist, die Gelegenheiten zu finden.Im Moment sehe ich Gold als das ultimative konträre Investment. Das gelbe Metall ist im Moment weitgehend ungeliebt. Es steht vor dem schlimmsten monatlichen Einbruch seit November 2016, und der 50-tägige gleitende Durchschnitt droht, unter den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt zu fallen.Bloomberg berichtet, dass das Verhältnis zwischen S&P 500 und Gold sich dem höchsten Stand seit über 15 Jahren nähert. Seit dieser Woche braucht man fast zweieinhalb Unzen Gold, um eine "Aktie" des S&P 500 zu kaufen. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber September 2011, als zwei Drittel einer Unze Gold für einen Einstieg ausreichten.All dies deutet darauf hin, dass Gold im Moment extrem unterbewertet ist, und niemand scheint dem viel Aufmerksamkeit zu schenken. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass wir uns am "maximalen Pessimismus" befinden. Was ich weiß, ist, dass alle traditionellen Treiber des Goldpreises fest an ihrem Platz sind, was das gelbe Metall meiner Meinung nach sehr attraktiv macht. Ich werde im Folgenden zwei dieser Faktoren hervorheben.In den letzten 18 Monaten haben die Zentralbanken beispiellose Maßnahmen ergriffen, um ihre Volkswirtschaften zu stützen. Dazu gehört das Drucken von Geld in einem Rekordtempo, was den direkten Effekt hat, dass die Kaufkraft der lokalen Währung verwässert wird.Kürzlich habe ich Ihnen mitgeteilt, dass seit Januar 2020 fast ein Viertel aller im Umlauf befindlichen US-Dollar neu geschaffen wurden. Das bedeutet im Wesentlichen, dass der Greenback dank der Aktionen von Powell & Co. ein Viertel seines Wertes verloren hat.Solches Gelddrucken hat zu Recht ein massives Interesse an Bitcoin ausgelöst, der (im Gegensatz zum Dollar) komplett dezentralisiert ist und kein Drittparteirisiko besitzt. Die Rate der Bitcoin-Neuemissionen halbiert sich etwa alle vier Jahre. Kein Zentralbanker kann also einen Knopf drücken und Millionen neuer Bitcoin-Einheiten aus dem Nichts erschaffen.Das Gleiche gilt für physisches Gold. Das Wachstum des Goldangebots wird natürlich durch den Mangel an neuen großen Entdeckungen und die Zurückhaltung der Unternehmen, mehr Geld für die Erschließung von schwieriger abzubauenden Lagerstätten auszugeben, eingeschränkt.Ein Vorteil, den Gold gegenüber Bitcoin hat, ist, dass es jahrzehntelange Daten gibt, die die nahezu perfekte positive Korrelation zwischen der Geldmenge, die in der US-Wirtschaft zirkuliert, und dem Goldpreis zeigen. Während der Wert des US-Dollar aufgrund der höheren Gelddruckraten gesunken ist, ist der Goldpreis auf neue Rekordhöhen gestiegen. Dies deutet natürlich an, dass Gold weiterhin von der Politik des leichten Geldes der Fed profitieren könnte.Der zweite Faktor ist etwas, über das ich in letzter Zeit viel geschrieben habe - die Inflation. Der Consumer Price Index (CPI) stieg im Mai um 5% gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres. Das ist die höchste Rate, die wir seit August 2008 gesehen haben.Die tatsächliche Inflation könnte jedoch noch viel höher sein. Laut dem Auktionshaus Manheim sind die Preise für gebrauchte Autos und LKWs im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 36% gestiegen, wobei einige Gebrauchtfahrzeuge für mehr als ihren ursprünglichen Verkaufspreis verkauft werden. Oder betrachten Sie die Hauspreise. Sie kletterten im April so schnell wie nie zuvor und stiegen im Jahresvergleich um 14,5%, womit der bisherige Rekordwert vom September 2005 übertroffen wurde.Trotz des Beharrens der Fed, dass diese aktuelle Inflationswelle "vorübergehend" ist, glauben die Analysten der Bank of America, dass die Preise für zwei bis vier Jahre erhöht bleiben könnten. Ohne eine größere Finanzkrise ist es unwahrscheinlich, dass die Zentralbanken in den nächsten sechs Monaten die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu zähmen, so die Bank. Das FedWatch-Tool der CME Group zeigt, dass es eine 100-prozentige Chance gibt, dass die Zinsen bis mindestens Ende 2021 nahe Null bleiben.Jeder hat schon einmal gehört, dass Gold ein hervorragender Inflationsschutz ist. Das war nicht in jedem Zyklus so und ist auch jetzt nicht der Fall: Der Verbraucherpreisindex ist um 5% gestiegen, während Gold im Vergleich zum Vorjahr praktisch unverändert ist.Aber das könnte daran liegen, dass wir uns am "maximalen Pessimismus" befinden, wie Templeton es nannte. Gold ist derzeit in Ungnade gefallen, während Aktien neue Allzeithochs markieren. Wäre Templeton heute am Leben, würde er vielleicht sagen, dass jetzt die Zeit zum Kaufen ist. Und da die realen Anleiherenditen derzeit unter null liegen, bleibt den Investoren vielleicht nichts Anderes übrig, als Gold und Goldbergbauaktien in Betracht zu ziehen, um die Auswirkungen der Inflation auf ihre Portfolios zu bekämpfen.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 30. Juni 2021 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.