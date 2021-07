Im Juni erneut keine Verkäufe des American Silver Eagle!

Laut Angaben der US-amerikanischen Prägestätte U.S. Mint gab es im diesjährigen Juni den zweiten Monat in Folge keine Verkäufe der American-Eagle-Silbermünze. Im April waren zwar deutlich weniger als in den Vormonaten, aber immerhin noch 1.053.000 Stück der beliebten Anlagemünze verkauft worden.Im Juni 2020 hatte die Prägeanstalt 1.398.000 Silver Eagles verkauft.Im Gesamtjahr 2020 hat die U.S. Mint 30.089.500 American Silver Eagles an ihre autorisierten Händler geliefert. Im bisherigen Jahresverlauf 2021 liegen die Verkäufe unverändert bei 13.106.500 Stück.© Redaktion GoldSeiten.de