The Silver Institute: Silver News für Juni erschienen

Die Branchenorganisation The Silver Institute hat jüngst eine neue Ausgabe ihrer " Silver News " veröffentlicht. In dem Bericht stellt das Institut die jüngsten Entwicklungen und Neuigkeiten rund um das weiße Edelmetall vor.Der erste Artikel befasst sich mit der Silbernachfrage für gedruckte und flexible Elektronik. Diese werde den Angaben zufolge innerhalb der kommenden Tag um 54 Prozent ansteigen. Der Sektor dürfte den Schätzungen zufolge im laufenden Jahr 48 Mio. Unzen Silber verbrauchen. Für das Jahr 2030 liegt die Prognose bei 74 Mio. Unzen.Hier finden Sie einen ausführlichen Bericht zum Einsatz von Silber in gedruckter und flexibler Elektronik.• Silber – ein entscheidendes Element bei der Messung sportlicher Leistungen• Silber-Nanopartikel stärken Pflanzen und Feldfrüchte• Neue Erkenntnis: Silber verändert seine Form und wird "aufgezehrt", wenn es Bakterien angreift• Gold-Silber-Katalysatoren verlieren bei chemischen Prozessen Silber und Wissenschaftler suchen den Grund• Silber-Nanocluster können Krebszellen an der Vermehrung hindern• Gewölbte Münze mit "Silbertränen" ehrt Inka-Legende© Redaktion GoldSeiten.de