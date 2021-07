Die große Debatte: Inflation vs. Deflation

Im Laufe der Jahre war ich Zeuge einer Reihe von Debatten über eine Vielzahl von Themen, die von Kapitalismus-Kommunismus (1960er Jahre), Bürgerrechte (1960er Jahre), Kennedy-Attentat (1963), Turner vs. Mulroney (1984), Benson vs. Quayle (1988) und schließlich meine Lieblingsdebatte aller Zeiten, die berühmte Ballanger vs. "the room" Debatte von 1990, in der ich versuchte zu argumentieren, warum Winston Churchill nicht der "Greatest Man of the Twentieth Century" für seine Rolle bei der Verteidigung der Freien Welt war, sondern eher John Lennon für seine Kreation des Songs "Imagine."Zum damaligen Zeitpunkt dachte ich, dass ich ein starkes Argument vorgebracht hatte, wobei die Betonung auf "zum damaligen Zeitpunkt" liegt.So gut ich auch meine Argumente für Lennon gegen einen alten englischen Staatsmann vorgetragen habe, so bleibt doch die Tatsache bestehen, dass ich offensichtlich eine große Zuneigung zu historischen Persönlichkeiten von einer winzig kleinen Insel im Nordatlantik habe, die kaum die Größe von Manitoba hat und die zufällig fast dreihundert Jahre lang die ganze Welt beherrschte und 24% der Weltbevölkerung unter ihrer Kontrolle hatte.Um ganz offen zu sein: Alle vier meiner Großeltern sind zwischen 1893 und 1910 von England nach Kanada eingewandert, und mein Großvater väterlicherseits, Roland William Ballanger, diente im Ersten Weltkrieg in der kanadischen Infanterie. Mein Vater, William Roland Ballanger, diente als Navigator in der Royal Canadian Air Force während des Zweiten Weltkriegs, so dass nie behauptet werden kann, dass meine Blutlinie irgendetwas wie "pazifistische Loyalitäten" hätte.Das, so hoffe ich, erklärt die Voreingenommenheit, die ich im Leben trage, und das Gefühl der Pflicht und Loyalität gegenüber der Monarchie. Während jüngere Leser das sicherlich in Frage stellen werden, möchte ich darauf hinweisen, dass es nicht die Nationalität ist, die ich verehre, sondern die von Generation zu Generation weitergegebene Disziplin, die mich an die Vorstellung fesselt, dass die Prinzipien der Magna Carta aus dem 12. Jahrhundert hier im Jahr unseres Herrn 2021 wiedereingeführt werden könnten. Wie es so schön heißt: "Viel Glück dabei."Da ich auf alle Fantasien einer Rückkehr in ein "Reich der Rationalität" verzichte, ist es wichtig, dass Sie alle wissen, warum. Es ist mein unbedingter Wunsch, dass meine Kinder ihre Kinder mit der gleichen strikten Einhaltung der Disziplin erziehen, die es mir ermöglicht hat, während meiner 68 Jahre auf diesem Planeten meinen Sinn für Ethik, Entschlossenheit und Ausdauer zu entwickeln. Der Begriff "Disziplin" ist nicht als Verb gedacht, sondern als eine Philosophie. Ich hasse es, wenn ich ein Elternteil sagen höre: "Ich musste heute Morgen meinen Vierjährigen disziplinieren."Wenn Sie dem Kind beibringen, Zurückhaltung zu verstehen, wird es das auch praktizieren. Buddhistische Mönche und Jesuitenpriester praktizierten eine sektiererische Form der Disziplin, lange bevor Athleten den Begriff fanden, und als solche gibt es Milliarden von Weltbewohnern, die gemäß einer Form der Disziplin leben, die vor Jahren als "Kontrollmechanismus" verwendet wurde, um die Massen zu kontrollieren.So wie Tausende von gut betuchten Anlegern jetzt der "Fed-Direktive" folgen, wild entschlossen, das Bewertungsmaß in unvorstellbare Höhen zu treiben, ist die Notwendigkeit eines kirchlichen Rufs zu den Waffen für "Zurückhaltung!" nun irrelevant geworden und bis zur Respektlosigkeit beschrien worden. Da "Respektlosigkeit" als "Mangel an Respekt für Menschen oder Dinge, die im Allgemeinen ernst genommen werden", definiert wird, demonstriert das Verhalten der Zentralbanken gegenüber der Heiligkeit des Geldes (und seiner Kaufkraft im Laufe der Zeit) genau diesen Zustand. Genau aus diesem Grund sehen wir, wie die Lebensmittelpreise auf ein unvorstellbares Preisniveau ansteigen.Es gab eine Zeit, in der ich Joe Granvilles Börsenbrief gelesen habe, und auf seinem Höhepunkt war Joe großartig. Zu seinen schlechtesten Zeiten war Joe ein klassisches Beispiel für einen einfachen Mann, der zu Ruhm aufstieg und dann, weil er nicht verstand, dass "Ruhm vergänglich ist", seine Urteile von Arroganz bestimmen ließ. Sobald die Disziplin, Charts wirklich zu interpretieren, dem Geben von Interviews untergeordnet wurde, begannen sich seine Ratschläge zu verschlechtern, und sobald er von dem Gedanken verwirrt wurde, dass die Interviews und die Berichterstattung die Märkte beeinflussen könnten, war er vollkommen am Ende.Das ist es, was wir mit erschreckender Wiederholung im Kryptowährungsraum sehen - die Kryptojunkies sind in das Geschäft der Vermarktung eingestiegen, anstatt zu schaffen oder zu verwalten, um ein Gebot unter ihren wertvollen Positionen zu halten. Sobald sie ein Auge auf das Band und ein Auge auf ihre Vermögensaufstellungen werfen, wissen Sie einfach, dass die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Bilanz sekundär sind.Die Märkte dürfen heute nicht mehr frei handeln; sie werden ständig und konsequent von narrativ kotzenden CEOs beatmet, die gerade "Anreiz-Optionen" ausgeübt haben, um Arbeit zu monetarisieren, die von jenen Fondsmanagern als "aktionärsfreundlich" angesehen wird, die 9,9% (nicht meldepflichtige) Positionen halten.Schlimmer noch, die Zentralbanken betrachten den Aktienmarkt als eine Industrie, nicht unähnlich der Auto- oder Textilindustrie oder der Luftfahrtindustrie, deren Arbeitsplätze weitgehend in Länder ausgelagert wurden, die billigere Arbeitsbedingungen und weniger Regulierung bieten können.Der Irrsinn der aktuellen Politik, sowohl der Steuer- als auch der Geldpolitik, besteht darin, dass sie die Sorge um das Klima, die Bürger- und Sozialrechte und die Energie dazu benutzt, die Industrien, die Arbeitsplätze schaffen, übermäßig zu regulieren und zu schützen, während sie Dienstleistungsindustrien wie die Finanzbranche unterreguliert und übermäßig schützt, die im Wesentlichen nur Angestelltenjobs schaffen und nur geldbezogene, gebührenbasierte Einnahmen produzieren - aber nichts, was man tatsächlich mit nach Hause nehmen kann.Traurigerweise würden Sie niemals sehen, dass amerikanische oder kanadische Finanzdienstleistungsjobs ausgelagert werden, weil es nirgendwo auf der Welt Länder gibt, die die Aktienmärkte der Goldenen Gans so schützen können, wie es in Nordamerika der Fall ist.Die Art von Finanzmärkten, in denen ich im Laufe der Jahre Kenntnisse erwarb, waren Märkte, die als "Barometer" im Gegensatz zu "Thermometern" angesehen wurden. Als Bootsfahrer auf den Great Lakes ist das Barometer ein wertvolles Werkzeug, denn wenn es anfängt, wie ein Stein zu fallen, kann der Himmel sonnig und der Wind ruhig sein, ohne eine einzige Wolke am Horizont, aber das ändert sich immer, wenn man es zu einem geschützten Ankerplatz schafft.In ähnlicher Weise dienten Märkte, die in Ruhe gelassen wurden und fallen durften, einem wertvollen Zweck für die CEOs von Unternehmen, weil sie Investitions- und Einstellungspläne mit Hilfe des Dow Jones Industrial Average als Orientierungshilfe festlegen konnten. Traurigerweise haben diese Interventionen mit der Verbreitung des Federal-Reserve-"Managements" jegliche Funktionalität für Märkte eliminiert, die irgendetwas vorhersagen. Geschäftsentscheidungen müssen auf Basis von Daten getroffen werden, die nichts mit Aktien zu tun haben, was ein Verbrechen ist.