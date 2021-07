TV-Star Rick Harrison: Warum findet man aktuell kaum Silber?

Michelle Makori, Chefredakteurin bei Kitco News, sprach kürzlich mit Rick Harrison über die Situation am Silbermarkt. Harrison wurde bekannt durch die US-amerikanische Reality-TV-Serie "Pawn Stars" (in Deutschland läuft das Format unter "Die Drei vom Pfandhaus"). Handlungsort der Serie ist das Pfandhaus Gold & Silver Pawn Shop in Las Vegas, welches Harrison gemeinsam mit seiner Familie betreibt.Laut Harrison halten die Versorgungsunterbrechungen, die während des COVID-Ausbruchs begannen, immer noch an und führen weiterhin zu Engpässen bei physischen Silberlieferungen. Dies führe zu den aktuell besonders hohen Aufgeldern. "Es ist sehr schwer, Bullion auf Lager zu halten und das Bullion, das ich habe, verkaufe ich für 4 bis 5 Dollar über Spot, wenn es um Silber geht. Es ist sehr schwer zu bekommen. Physisches Silber ist im Moment sehr schwer zu finden. Ich kenne eine Menge Leute in diesem Geschäft [...] physische Lieferungen sind im Moment sehr schwer zu bekommen", erklärt er."In Zusammenhang mit COVID hat die US-Regierung die Produktion von Eagles für eine Weile eingestellt, sie sind wirklich in Verzug geraten, also gab es dort eine Verzögerung. Das ganze letzte Jahr über gab es eine massive physische Nachfrage, auch jetzt gibt es eine hohe physische Nachfrage und Lieferprobleme. Ich habe mit einem Hersteller gesprochen und es gibt Probleme in der Lieferkette, das Silber für die Verarbeitung von Punkt A nach Punkt B nach Punkt C zu bringen es ist nicht mehr so wie früher", so Harrison weiter.Laut dem Unternehmer sei momentan sehr viel freies Geld im System, was dazu führe, dass die Preise von Sammlerstücken und Luxusgütern neue Höhen erreichen. "Ich verkaufe gerade einige Videospiele für Zehntausende von Dollar, nur die Hülle. Ich kann keine Rolex auf Lager halten, ich kann keine Rolex-Uhren finden. Normalerweise gibt es tonnenweise Leute, die gebrauchte Rolex-Uhren im Großhandel verkaufen, ich kann keine bekommen", erklärt er.© Redaktion GoldSeiten.de