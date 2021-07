Harmony Gold fällt wie ein Stein

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das südafrikanische Minenunternehmen Harmony Gold Mining Co. Ltd. erwies sich zur vergangenen Analyse vom 15. April noch als robust. Damals wurde die Kursschwäche als Chance verstanden und tatsächlich drehten die Notierungen oberhalb von 4,50 USD weiter auf. Die dabei anvisierte Marke von 5,38 USD wurde dabei sogar überschritten. Seither fallen die Kurse jedoch durchgehen. Mehr dazu im Nachgang.Im Handelsmonat Juni verlor die Aktie -27,71% an Kurswert. Dabei wurden zugleich die vorherigen drei Handelsmonate relativiert und ein neues Reaktionstief bei 3,66 USD ausgebildet. Die Zeichen stehen hierbei auf Sturm und eine weitere Kursschwäche kann nicht ausgeschlossen werden. Sollten sich die Kurse nochmals erholen könne, erscheint das Level von 4,00 USD je Anteilsschein als klares Widerstandsniveau, von welchem es praktisch betrachtet direkt wieder abwärts gehen könnte.Wird hierbei das letzte Tief bei 3,66 USD aufgegeben, sollten weitere Verluste bis zur breiten Unterstützungszone von 2,95 bis 3,25 USD eingeplant werden. In diesem Bereich besteht die realistische Chance einer nachhaltigen Stabilisierung bzw. Bodenbildung. Ob dies dann auch tatsächlich gelingt, bleibt jedoch klarerweise auch abzuwarten. Unterhalb von 2,80 USD würden jedenfalls die nächsten Dämme brechen und weitere Abgaben in Richtung 2,25 USD wären kaum zu vermeiden.Abschließend betrachten wir jetzt die mögliche Variante einer bullischen Entwicklung. Hierfür bedarf es zunächst eines Anstiegs über die runde Widerstandsmarke von 4,00 USD. Sollte es dazu kommen, wäre das nächste Etappenziel bei 4,25 USD zu definieren, bevor es darüber weitere Kursaufschläge bis 4,75 USD geben dürfte.Derzeit fehlt jegliche Indikation für einen Boden bzw. eine Stabilisierung. Insbesondere unterhalb von 4,00 USD verbleibt die Aktie in einem gefährlichen Fahrwasser. Erst oberhalb davon bestehen Reaktionschance auf der Oberseite in Richtung 4,25 bzw. 4,75 USD je Anteilsschein.Sobald ein neues Verlaufstief generiert wird, wäre der Startschuss einer weiteren Korrekturbewegung gegeben. Konkret könnte sich bei Generierung eines neuen Verlaufstiefs unterhalb von 3,66 USD, eine weitere Verkaufswelle bis zur Unterstützungszone von 2,95 bis 3,25 USD anschließen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.