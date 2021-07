Der nächste Marktcrash wird schlimmer sein als 2008  Todd Horwitz

David Lin sprach für Kitco News am Mittwoch mit Todd Horwitz über die aktuelle Lage an den Finanzmärkten. Der Chef-Marktstratege bei BubbaTrading.com erklärt in dem Interview, dass sie Aktienmärkte aktuell massiv überbewertet seien und eine ernste Korrektur anstehe."Ich denke, dass eine sehr unangenehme Korrektur auf uns zu kommt, und ich wäre nicht überrascht, wenn diese Korrektur so groß wie oder größer wäre als die 2008/09", so Horwitz. Seiner Meinung nach dürfte diese Korrektur wahrscheinlich eintreten, noch bevor die Federal Reserve die Zinsen anhebt.Der Weg, sich als Investor zu schützen, sei jedoch nicht, alles zu verkaufen oder gar den Markt leerzuverkaufen, sondern seine Positionen mit Derivaten abzusichern, so der Trading-Experte.In Bezug auf die Edelmetalle erklärt Horwirtz, dass er aus Trading-Sicht aktuell short sowohl Gold als auch Silber sei (Comex-Futures), allerdings sei er physisch prinzipiell immer long.© Redaktion GoldSeiten.de