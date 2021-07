COMEX-Silberabnahme

2015: 16.924 Gesamtlieferungen für 84.620.000 Unzen

2016: 16.369 Gesamtlieferungen für 81.845.000 Unzen

2017: 31.551 Gesamtlieferungen für 157.755.000 Unzen

2018: 36.968 Gesamtlieferungen für 184.840.000 Unzen

2019: 33.830 Gesamtlieferungen für 169.150.000 Unzen

2020: 58.471 Gesamtlieferungen für 292.355.000 Unzen

Der Monat Juli scheint ein weiterer Monat mit einer bemerkenswert starken Nachfrage nach Silberlieferungen an der COMEX zu sein. Lassen Sie uns heute einen Blick auf die Geschichte werfen, um eine gewisse Perspektive zu schaffen. Als Erinnerung: Jedes Mal, wenn wir über die COMEX-"Lieferung" sprechen, müssen wir zwei Dinge im Hinterkopf behalten:1. Bis März 2020 wurde die COMEX nur selten als Liefervehikel genutzt, wobei nur 1% bis 2% des ausstehenden Open Interest regelmäßig für eine "Lieferung" sowohl bei COMEX-Silber als auch bei COMEX-Gold zur Verfügung standen.2. Die "Lieferung" war oft nicht mehr als ein Hin- und Herschieben von Lagerscheinen und Optionsscheinen, wobei sich nur wenig physisches Metall jemals innerhalb der Lagerhäuser bewegte oder diese verließ.Das alles änderte sich jedoch im März 2020. Damals trennten sich die Spot- und Futuresmärkte und die CME Group war gezwungen, die COMEX als physische Lieferoption zu fördern, um die Legitimität des dort ermittelten Preises durch den Handel mit gehebelten Derivaten zu erhalten.Nun, da der Lieferprozess für den COMEX-Silberkontrakt für Juli 21 beginnt, scheint es ein guter Zeitpunkt zu sein, die Geschichte der Silberlieferungen zu überprüfen und eine Perspektive für den kommenden Monat zu bieten. Zunächst einmal sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass die gesamten Silberlieferungen an der COMEX schon immer sehr gering waren. Noch einmal: Die COMEX war noch nie ein Lieferinstrument, und das jährliche Liefervolumen untermauert diesen Punkt.Und dann kam 2020…Sie können den Trend hier deutlich erkennen. Der Lieferbedarf verdoppelte sich im Zeitraum von 2017 bis 2019 und explodierte dann im Jahr 2020 nach oben auf über 35% des jährlichen Bergbauangebots.Wie laufen die Dinge bisher im Jahr 2021? Die Lieferungen schreiten noch schneller voran als 2020. Allein in den ersten sechs Monaten des Jahres beliefen sich die Silberlieferungen an der COMEX auf 28.623 Kontrakte für 143.115.000 Unzen, und jetzt haben wir Anfang Juli, der normalerweise ein sehr geschäftiger Monat ist.Am Montagabend, einen Tag vor Beginn des Lieferprozesses, waren an der COMEX noch 19.759 Jul21-Kontrakte offen. Dies deutet sehr wahrscheinlich darauf hin, dass die anfängliche Menge, die offenbleibt und "zur Lieferung bereitsteht", wenn der Monat beginnt, über 10.000 und vielleicht sogar 14.000 betragen wird. Das würde eine weitere Abnahme von bis zu 70.000.000 Unzen bedeuten, und wenn das der Fall ist, dann wird sich der Juli den Rekordsummen annähern, die man im Juli des letzten Jahres beobachten konnte, was eine Fortsetzung des Trends und einen Marsch in Richtung eines neuen Jahresrekords der Gesamtlieferungen hier im Jahr 2021 bedeutet.Und warum ist das wichtig? Denn obwohl der Preis immer noch durch den Handel mit den hoch gehebelten Derivatkontrakten "gebildet" wird, verringert das Gerangel um physisches Metall die Verfügbarkeit und die Möglichkeit für die Banken, den Preis nach ihrem Ermessen durch Hedging zu kontrollieren.Zum Beispiel wurden während des rekordverdächtigen Liefermonats Juli 2020 - als insgesamt 16.834 Jul20-COMEX-Silberkontrakte am Erstnotiztag offen blieben - im Laufe des Monats insgesamt 17.294 Lieferungen getätigt, und der Preis schoss schließlich nach oben. Nachdem der Preis sechs Wochen lang in einer Spanne zwischen 17 Dollar und 19 Dollar verharrt hatte, bewegte er sich in weniger als drei Wochen von 20 Dollar auf 29 Dollar. Siehe unten:Und bedenken Sie, dass fast der gesamte Anstieg der Silberabnahme an der COMEX vor der Ankunft von WallStreetSilver und der wachsenden Bewegung von Kleinanlegern, physisches Silber fern von den Händen der schmutzigen, intriganten Bullionbanken anzusammeln und aufzubewahren, stattfand. Ein weiterer #SilverSqueeze wird für das kommende Feiertagswochenende diskutiert. Könnte das auch im Juli einen Einfluss haben?Unabhängig davon hält die weltweite Nachfrage nach Silber in einem frenetischen Tempo an, wobei die gesamte Investitions- und Industrienachfrage in diesem Jahr das weltweite Minenangebot übersteigen wird. Das ist eine Dynamik, die den Preis stützen und schließlich zu einer weiteren Rally führen wird, sogar innerhalb des bestehenden Preisschemas der Mindestreserven und digitalen Derivate.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 29. Juni 2021 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.