Silber in US-Dollar, Monatschart vom 1. Juli 2021

Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 1. Juli 2021

Der Satz " Alle an Bord!" wird als Warnung vor der Abfahrt gesagt, und wir finden ihn passend, wenn wir sehen, wie sich der physische Silbermarkt entwickelt. Wir behaupten nicht, das Ausmaß des "Basel 3"-Effekts zu kennen. Wir kennen nicht die genauen kurzfristigen Preisbewegungen aufgrund der großen Mengen an Short-Positionen, die von den großen Akteuren abgestoßen werden. Und wir können auch nicht vorhersehen, wie sich die Zentralbanken bei der Freigabe von CBDCs abstimmen und wie Russland und China in diesen Schweizer Uhrmechanismus passen.Wir sind natürliche Spekulanten. Wir basieren unsere Wetten auf geringem Risiko. Der Grund, warum wir so bullisch auf Silber sind, liegt in der Zusammenstellung all dieser Nachrichten, die komprimiert veröffentlicht werden. Die Silberpreise sollten viel höher sein als sie sind. Silber, alle an Bord.Wir stellen fest, dass sich verschiedene Zyklen ausrichten, sowohl historische Zeitzyklen als auch Preishandelszyklen. Wenn zwischen den Märkten gemeinsame Wendepunkte hinzukommen, wissen wir, dass der Zug früher oder später abfahren wird.Es wird von geringer Bedeutung sein, welches letzte Streichholz die Raketentriebwerke zünden wird, aber Sie wollen nicht zu spät zum Feuerwerk kommen.Es gibt Zeiten, in denen Sie bestätigt handeln wollen (späte Einstiege), und es gibt Zeiten, in denen Sie der Kurve voraus sein müssen.Als wir im letzten Jahr zum physischen Silberkauf bei 12,00 USD rieten, dauerte es nur zwei Tage, bis sich der Spread von Spotpreisen gegenüber den tatsächlichen physischen Silberkaufpreisen weit öffnete. Diese Spanne erreichte schließlich mehr als 25% Differenz. Schnell waren auch kleine Stückelungen ausverkauft.Der frühe Einstieg sorgte für einen Gewinn von 150% im Vergleich zum Ausbruch aus der mehrjährigen Range mit 50% Gewinn. Der wesentliche Unterschied ist das Risiko. Ein Ausbruchsszenario birgt immer ein inhärentes Risiko und bei einem typischerweise bereits volatilen Handelsinstrument wie Silber besonders.