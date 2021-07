Victory Resources: Probenahme-Programm enthüllt eine höchst anomale Zone in Smokey Lithium

VANCOUVER, 2. Juli 2021 - Victory Resources Corp. (CSE: VR) (FWB: VR61) (OTC: VRCFF) (Victory oder das Unternehmen) ist begeistert, starke erste Ergebnisse aus seinem bereits angekündigten ausgiebigen Probenahme-Programm in seiner Liegenschaft Smokey Lithium in Esmeralda County, Nevada, bekanntzugeben.- Probenahmen weisen auf mehrere Gebiete hoher Lithiumwerte bis zu 1500 ppm Li im Tongestein hin.- Der südwestliche Bereich der Liegenschaft Smokey Lithium wies Werte weit über 1000 ppm auf. Lithium-Probenahmen in diesem Gebiet enthüllten eine etwa 1,5 km breite, höchst anomale Zone.- Der zentrale Bereich wies ebenfalls erhöhte Li-Werte auf und ist möglicherweise mit der hochgradigen Li-Zone in der benachbarten Liegenschaft Jindalee verbunden.Diese Ergebnisse sind bedeutend, validieren Smokey Lithium und bieten einen Schwerpunkt für Victorys Explorationsteam, das in den letzten Monaten in Nevada ausgesprochen aktiv war und unsere Liegenschaften rasant weiterentwickelte, erläuterte President und CEO von Victory, Herr Mark Ireton.Victorys Explorationsteam führte das Kartierungs- und Probenahme-Programm im Juni 2021 mit Hilfe von Laser-Emissionsspektroskopie (Laser Induced Breakdown Spectroscopy, LIBS, Analyzer*) und der Entnahme von Tongesteinsproben durch, und schloss das am 15. Juni 2021 angekündigte geplante Programm ab. Tongesteinsproben wurden an ALS Labs in Tucson zur weiteren Validierung der Ergebnisse übermittelt.Victorys Projekt Smokey Lithium ist eine Ton-Lithium-Liegenschaft, etwa 20 Meilen nördlich von Clayton Valley und 20 Meilen westlich von American Lithiums Vorzeige-Lithiumprojekt. Smokey Lithium liegt 25 Kilometer nordwestlich von Norams Lithiumprojekt Zeus und 35 Kilometer südwestlich von Lithium Corporations Lithium-Konzessionsprojekt Tonopah im südwestlichen Nevada. Esmeralda County in Nevada ist eine Region ertragreicher Lithium-Ton-Vorkommen (Noram, Cypress, American Lithium, Spearmint, Enertopia, Jindalee).Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Herrn Helgi Sigurgeirson, Geologe von Victory und ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne von NI 43-101 geprüft und genehmigt.* Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS,), Laser-Emissionsspektroskopie, ist ein Instrument zu schneller chemischer Analyse, das zur Entdeckung und Charakterisierung von Materialien verwendet wird. Ein starker Pulslaser wird auf die Oberfläche fester, flüssiger oder sogar gasförmiger Materialien gerichtet zur Analyse und Bestimmung der in einer Probe enthaltenen Elemente. Victory Resources Corp. (CSE: VR) ist eine börsennotierte Investmentfirma mit Beteiligungen an Rohstoffprojekten in Nordamerika. Das Unternehmen sucht auch aktiv nach anderen Explorationsmöglichkeiten. 