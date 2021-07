Geldmengenstagnation - Ruhe vor  was?

Der Faktor 2) hat diese Woche gedreht und wirkt M3-geldmengenerhöhend, der Faktor 3) bleibt M1- primärgeldmengenerhöhend und der der Faktor 1) weiter M3 W-geldmengensenkend und in der abgelaufenen Woche ergab das im Produkt der 3 Faktoren eine Geldmengenstagnation.

1) Die Mengenstückrückgänge in dieser Teuerung mit deflatorischer Geldmenge bestehen weiterhin, daher:• sinkt die Geldumlaufgeschwindigkeit weiter2) Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung kamen mit 364K vs. 400K erwartung besser,• das entschlechtert den privatbanklichen Kreditgeldmultiplikator3) Die US-Zentralbank erhöht weiter die Primärgeldmenge um 120 Mrd. USD pro Monat, das stopft Löcher in der GeldmengeDa die Deflation pausierte, mußten keine Staatsanleihen abverkauft werdenSie stiegen im Kurs, wie es ja der unter 3) oben genannte Faktor logisch induziert, wenn nicht jemand massiv dagen abverkauft.Steigende Staatsanleihenkurse bringen sinkende Renditen, sinkende Renditen sind die Basis zur Berechnung des Zinssatzes langfristiger Unternehmens- und Privatkredite. Überall hier Entspannung in dieser Woche.Wenn niemand in Geldnot gerät, dann sehen die Assetmärkte so aus:AktienTechnologieUSA DurchschnittUSA Realwirtschaft Big CapsUSA Realwirtschaft breitBRD Realwirtschaft breit/ standardEdelmetalleGoldPalladiumCryptosBitCoinEthereumAlles nicht spektakulär, aber brauchbar und sichtbar nicht in Geldnot.Mehr gibt es nicht zu analysieren. Nullbewegungswochen in der Liquidität sind selten und das könnte auch ein Null- Durchgangspunkt sein. Wohin ist die Frage.Die Liquiditätstreiber sind nicht stabil (siehe oben) sie glichen sich bloß zufällig in der abgelaufenen Woche aus.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.