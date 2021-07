Wetter-Chaos, Angriff auf US-Farmer & Säbelrasseln

Temperaturen von fast 50 Grad in Teilen Kanadas und der USA stellen Menschen und Infrastruktur auf eine harte Probe. Die Wasserknappheit verschärft sich, bringt die Farmer in Not und wird die Preise für Nahrungsmittel weiter nach oben treiben. Doch die Wasserknappheit in Kalifornien ist nicht vom Himmel gefallen.Nachdem die Speicher 2019 voll waren und für 5 Jahre Dürre gereicht hätten, sind sie jetzt deutlich unter Normalwerten und die Ausrufung eines erneuten "Notstandes" zeichnet sich ab. Kalifornien produziert 1/3 des Gemüses in den USA und 2/3 des Obstes. Sind die Farmer mit ihrem Wasserverbrauch schuld oder könnte es eher an mehr oder weniger sinnlosen Umwelt- und Naturschutzprojekten liegen, die riesige Wassermengen verbrauchen?Für William Engdahl ist das alles kein Zufall, es geschieht nach Plan. Aber die Hitze ist nicht nur für die Landwirtschaft gefährlich, sondern auch für die überstrapazierten Stromnetze. Auch geopolitisch wird es heißer - Russland hat ein neues U-Boot in Dienst gestellt, das in der Lage sein soll, Tsunamis auszulösen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)