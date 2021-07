20-Euro-Sammlermünze "225. Geburtstag Annette von Droste Hülshoff" wird in Karlsruhe geprägt

Die 20-Euro-Sammlermünze "225. Geburtstag Annette von Droste-Hülshoff" wird in den Staatlichen Münzen Baden-Württemberg produziert.Aus gegebenem Anlass erfolgt die Herstellung jedoch nicht in der Prägestätte Stuttgart sondern in der Prägestätte Karlsruhe. Anstelle des Prägebuchstaben "F" wird die Münze daher das Prägezeichen "G" aufweisen."© Bundesministerium der Finanzen