Wieder Sommerflaute für Gold

Gold, Silber und die Aktien ihrer Bergbauunternehmen erleiden im Frühsommer ihre schwächste Saison des Jahres. Da die Aufmerksamkeit der Händler normalerweise auf Urlaub und Sommervergnügen gelenkt wird, lassen das Interesse an und die Nachfrage nach Edelmetallen normalerweise nach. Ohne übermäßige Investitionsnachfrage tendiert Gold seitwärts und zieht Silber und Minenaktien mit sich. Lange Zeit als Sommerflaute gefürchtet, hat sich diese in den letzten Jahren deutlich abgeschwächt.Der Begriff der Flaute ist sehr treffend für die traditionelle Sommerflaute des Goldes. Er beschreibt eine Zone rund um den Äquator in den Weltmeeren. Dort steigt ständig heiße Luft auf, die langlebige Tiefdruckgebiete hervorbringt. Sie sind oft ruhig, mit wenig vorherrschenden Winden. Die Geschichte ist voll von Berichten über Segelschiffe, die tage- oder wochenlang in dieser Zone festsaßen und nicht vorankamen. Die Flauten waren Mord für die Moral der Schiffe.Die Besatzungen wussten nicht, wann der Wind wieder auffrischen würde, während sie ihre begrenzten Vorräte an Lebensmitteln und Getränken aufbrauchten. Ohne bewegte Luft erstickten die Hitze und die Luftfeuchtigkeit auf den Schiffen, lange bevor es Klimaanlagen gab. Elend und Langeweile waren extrem, was zu Kämpfen und gelegentlichen Meutereien führte. In der Flaute gefangen zu sein, wurde mit Grauen betrachtet, es war eine sehr anstrengende Erfahrung.Goldanleger können das einigermaßen nachvollziehen. Wie ein Uhrwerk, das sich durch den Frühsommer schleppt, beginnt Gold lustlos seitwärts zu driften. Es kann oft keine signifikanten Fortschritte machen, egal wie die Trends im Juni, Juli und August aussahen. Während die Tage und Wochen langsam vergehen, verschlechtert sich die Stimmung merklich. Die Geduld ist allmählich erschöpft und wird von tiefer Frustration abgelöst. Viele Händler kapitulieren und geben das Schiff auf.Insbesondere der Juni und der frühe Juli haben sich für Edelmetalle oft als trostlose Stimmungswüste erwiesen, in der es keine wiederkehrenden saisonalen Nachfrageschübe gibt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Monaten des Jahres fehlen in den Sommermonaten einfach wichtige einkommenszyklische oder kulturelle Faktoren, die eine überdurchschnittliche Nachfrage nach Goldinvestitionen auslösen. Dennoch waren drei der letzten Sommer große Ausnahmen von diesen jahrzehntealten saisonalen Schwankungen, und der Sommer 2021 könnte eine weitere sein.Um die saisonalen Tendenzen des Goldes im Sommer während der Bullenmärkte zu quantifizieren, müssen die Preisbewegungen aller relevanten Jahre in perfekt vergleichbare prozentuale Werte umgerechnet werden. Dies wird erreicht, indem der Goldpreis jedes Kalenderjahres individuell auf den letzten Schlusskurs vor der Sommersaison des Marktes indexiert wird, was der letzte Handelstag im Mai ist. Dieser Wert wird auf 100 gesetzt, und dann wird die gesamte Goldpreisentwicklung jedes Sommers anhand dieser gemeinsamen indexierten Basislinie neu berechnet.Wenn Gold also bei einem Indexstand von 105 gehandelt wird, bedeutet dies einfach, dass es seit dem letzten Mai-Schlusskurs um 5% gestiegen ist, während 95 bedeutet, dass es um 5% gefallen ist. Mit dieser Methodik werden alle Bullenmarkt-Jahre des Goldpreises in gleicher Weise dargestellt. Das ist notwendig, da die Preisspanne des Goldes so groß war, von 257 Dollar im April 2001 bis 2.062 Dollar im August 2020. Diese Spanne umfasste zwei säkulare Goldbullenmärkte, von denen der erste im August 2011 um 638,2% über 10,4 Jahre anstieg!Während dieser vorangegangene mächtige Bullenmarkt von 2001 bis 2011 dauerte, war 2012 technisch gesehen auch ein Bullenjahr, da ein Rückgang von mehr als 20% zurück in den formellen Bärenbereich noch nicht zu sehen war. Dies geschah im 2. Quartal 13, in dem Gold um 22,8% einbrach und damit das schlechteste Quartalsergebnis seit 93 Jahren erzielte! Die beispiellose, unbefristete QE3-Kampagne der Fed lief auf Hochtouren und brachte die Aktienmärkte zum Schweben, was die Nachfrage nach alternativen Anlagen, allen voran Gold, abwürgte.Die daraus resultierenden Gold-Bärenjahre liefen von 2013 bis 2015, die man ausklammern muss, da sich Gold in Bullen- und Bärenmärkten sehr unterschiedlich verhält. Dies führte schließlich dazu, dass der Goldpreis im Dezember 2015 auf ein 6,1-jähriges säkulares Tief fiel, was zur Geburt des heutigen Goldbullenmarktes beitrug. Seitdem hat sich der Goldpreis allmählich nach oben entwickelt, ohne jemals einen bullenartigen Ausverkauf von über 20% zu erleiden. Die Jahre 2016 bis 2021 haben sich also als Goldbullenjahre erwiesen, die in diese Analyse einbezogen werden sollten.Wenn man alle Goldpreis-Aktionen des Sommers aus diesen modernen Gold-Bullen-Jahren einzeln indiziert und in einen einzigen Chart wirft, ist dieses verschüttete Spaghetti-Durcheinander das Ergebnis. 2001 bis 2012 und 2016 bis 2019 sind in Gelb dargestellt. Die Entwicklung des letzten Sommers ist in hellblau dargestellt, um den Vergleich mit diesem Sommer zu erleichtern. Wenn man all diese perfekt vergleichbaren indexierten Sommerpreisaktionen auf einmal sieht, wird die Tendenz des Goldes deutlicher.Diese Sommer-Saisondaten werden weiter verfeinert, indem alle 17 dieser Goldbullenmarktjahre in der roten Linie gemittelt werden. Schließlich wird die Goldpreisentwicklung des Sommers in diesem Jahr in dunkelblau über alles andere gelegt und zeigt, wie sich Gold im Vergleich zu seinem saisonalen Mittelwert entwickelt. Während Gold den Sommer 2021 im Einklang mit den saisonalen Werten begann, wurde es durch die von der falkenhaften Fed ausgelösten Bereinigung der Goldfutures völlig zerschlagen!Es gibt zwar Ausreißerjahre, aber im Allgemeinen treibt Gold lustlos in der Sommerflaute, ähnlich wie ein Segelschiff, das in der Nähe des Äquators gefangen ist. Der Trend ist in diesem Diagramm genau zu erkennen. Die große Mehrheit der Zeit im Juni, Juli und August mäandert Gold einfach zwischen +/-5% vom letzten Schlusskurs im Mai. In diesem Jahr entsprach das einer wahrscheinlichen Sommerspanne zwischen 1.808 Dollar und 1.998 Dollar. Gold tendiert dazu, innerhalb des Trends zu bleiben.Aber interessanterweise ist "Gold-Sommerflaute" zunehmend eine Fehlbezeichnung, da mehr Gold-Bullenjahre den saisonalen Durchschnitt langsam umgestalten. Das saisonale Sommertief von Gold wurde statistisch gesehen allmählich bis Mitte Juni nach vorne gezogen. Am 11. Handelstag im Juni, der in diesem Sommer auf den 15. Juni fiel, hat Gold tendenziell sein saisonales Tief markiert. Die schlimmsten saisonalen Schwächen des Goldes sind im Frühsommer schnell vorbei!