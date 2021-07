Technische Prognose für Gold & Goldaktien

Gold und Goldaktien bleiben weiterhin in der größeren Korrektur, die vor fast 12 Monaten begann. Doch beides erscheint ziemlich überverkauft, und ein kurzfristiges Tief wurde nun etabliert. Gold bildete knapp unter guter Unterstützung bei 1.755 Dollar einen Boden. Es erreichte ein Tief bei 1.750 Dollar, wobei die neue Nettoposition der Spekulanten nicht weit von einem 2-Jahrestief entfernt ist. Open Interest befindet sich auf einem 2-Jahrestief. Rally-Ziele sind der 50-tägige und 200-tägige gleitende Durchschnitt bei 1.833 Dollar und nicht höher als 1.850 Dollar.Das Setup für die Goldbergbauunternehmen sieht ähnlich aus. Sie sollten in der Lage sein, einen Teil der Verluste im Juni zurückzuverfolgen. Vor einigen Tagen zeigten meine Breitenindikatoren, dass 0% der HUI- und 0% der GDXJ-Aktien über ihren 20-tägigen und 200-tägigen Durchschnitten schlossen. Dieser extreme, überverkaufte Zustand führt üblicherweise zu einem Wiederanstieg. Der GDX besitzt Aufwärtspotenzial auf 37 Dollar und steht etwas Widerstand von den gleitenden Durchschnitten bei 36 Dollar gegenüber. Der GDXJ sieht sich einem ähnlichen Widerstand bei 51 Dollar und seitlichem Widerstand bei 53 Dollar gegenüber.Sollen Gold und Bergbauunternehmen über die Mai-Hochs steigen können, würde dies signalisieren, dass die Korrektur vorbei ist. Das ist nicht meine Erwartung, es ist jedoch wichtig, alle Möglichkeiten abzudecken. Behalten Sie ein Auge auf die sektorweisenden Indikatoren, die wir in unserem letzten Artikel abgedeckt haben. Diese Indikatoren können anfangen, abzuweichen, bevor eine neue Aufwärtsphase beginnt. Während der Sommer seinen Lauf nimmt, können uns diese Indikatoren ein besseres Gefühl dafür verschaffen, wie lange die Korrektur andauern wird.Außerdem können wir die Geschichte konsultieren. Basierend auf Marktkontext und aktueller Preisentwicklung sind zwei historische Vergleiche die Korrekturen von 2004 bis 2005 sowie 2016 bis 2018. Die aktuelle Korrektur folgt einem Durchschnitt der zwei, während sie mehr der Version von 2004 bis 2005 ähnelt. Zudem ist zu beachten, dass sich Silber während dieses Zeitraums besser gehalten hat als während der Korrektur von 2016 bis 2018.Abhängig von Ihren Zielen, Risikotoleranz, Persönlichkeit und Bargeldmittel können Sie die aktuelle Schwäche nutzen oder darauf warten, bis die größere Korrektur ihren Lauf genommen hat und dann Vorteile aus qualitativen Juniors ziehen, die möglicherweise noch überverkaufter werden. Beachten Sie, dass nicht jede Entscheidung vom Sektortrend diktiert werden muss. Einige Aktien werden vor dem Sektor einen Boden bilden, einige gemeinsam mit dem Sektor und andere später.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 5. Juli 2021 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.