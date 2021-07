Neuer WGC-Bericht: Monetäres Gold und Zentralbankkapital

Der World Gold Council hat auf seiner Webseite einen neuen Bericht veröffentlicht, der sich mit den Vorteilen von Goldbesitz für die Zentralbanken weltweit befasst. Die Ausarbeitung kommt zu dem Schluss, dass Gold einen positiven Beitrag zur Stärke und Stabilität der Neubewertungsreserven der Zentralbanken leisten könne. Besonders gelte das in Extremsituationen, in welchen die Bilanzen der Zentralbanken am stärksten belastet seien.Der Branchendienst beschreibt seine Veröffentlichung wie folgt:Dieses Dokument befasst sich mit den spezifischen Schwachstellen der Zentralbankbilanzen und erörtert, wie Goldbesitz die damit verbundenen Risiken abmildern kann. Insbesondere geht es darum, wie sich Goldbestände auf die Neubewertungsreserven auswirken können, die Teil des Eigenkapitals der Zentralbanken sind.Der Bericht erörtert:• Wie Zentralbanken aufgrund ihrer Verpflichtungen ihre Bilanzen strukturieren müssen, was dazu führen kann, dass sie Risiken tragen, die in kommerziellen Unternehmen nicht vorkommen;• Wie wesentliche Ungleichgewichte in Zentralbankbilanzen unter bestimmten Umständen die Geschäftstätigkeit und finanzielle Unabhängigkeit einer Zentralbank beeinträchtigen können;• Wie die übliche Politik des Reservemanagements in manchen Fällen zu eindeutigen Risiken und Anfälligkeiten führen kann;• Die Rolle von Gold bei der Stabilisierung des Eigenkapitals einer Zentralbank;Hier gelangen Sie zum Download © Redaktion GoldSeiten.de