Wohnungs- und Währungskollaps

Am 24. Juni stürzte das Eigentumswohnungsgebäude Champlain Towers South ein und tötete mindestens 24 Menschen. Der Einsturz dieses Gebäudes bietet eine überraschende Anzahl von Erkenntnissen über den Zusammenbruch einer Währung. Die folgende Diskussion basiert auf Informationen, die über den Vorfall auftauchen. Einige der von uns angeführten Details können sich später als falsch erweisen. Unser Fokus liegt nicht auf dem Versuch, Abhilfemaßnahmen für die Bau- oder Instandhaltungsindustrie vorzuschreiben, sondern darauf, die Probleme in unserem Geldsystem zu beleuchten.Die erste Erkenntnis aus diesem Desaster ist, dass Probleme lange Zeit vor sich hin faulen können. Es können Jahre oder sogar Jahrzehnte vergehen. Während dieser Zeit reden sich die Verantwortlichen sicherlich ein, dass "es funktioniert." Mit "funktioniert" meinen sie, dass sie damit durchkommen. Es funktioniert nicht wirklich, aber die Konsequenzen werden lange hinausgeschoben.Zweitens: Die Politisierung der Entscheidungsfindung ist ein wichtiger Faktor. Besonders dort, wo es um eine langfristige Kapitalanlage geht und so etwas wie eine treuhänderische Sorgfaltspflicht besteht. Der Vorstand einer Eigentumswohnung ist nicht nur ein sozialer Club, der darüber entscheidet, wie das Clubhaus für den vierten Juli dekoriert wird. Sie haben die Pflicht, Ingenieurbüros zu beauftragen, die den Zustand ihres Gebäudes beurteilen, und Unternehmer zu beauftragen, die von den Ingenieuren empfohlenen Wartungsarbeiten durchzuführen.Leider denken manche Leute, dass sie Zeit und Geld verschwenden können, wenn die Folgen erst in der Zukunft eintreten. Sie erkennen nicht, dass es viel einfacher ist, die Wartung über eine kleine Gebühr jeden Monat zu bezahlen, als zu warten, bis es eine Krise gibt und dann einen großen Betrag anzusetzen. Aufgeschobene Wartung wird teurer.Drittens: Es gibt ein Element der Unehrlichkeit. Egal wie nett die Vorstandsmitglieder waren und allen einen "schönen Tag" im Schwimmbad wünschten, sie waren in gewisser Weise unehrlich. Durch ihre Handlungen und ihre Untätigkeit, durch ihre Worte und durch das Nicht-Gesagte, ließen sie die Bewohner glauben, dass das Gebäude sicher sei. Und das während der Zeit, in der es allmählich verfiel. Und bis zu dem Moment, als es einstürzte. Der Vorstand kam damit durch, obwohl er wusste, dass man damit nicht ewig durchkommt.Viertens, es scheint wahrscheinlich, dass es ein korruptes Element gab. Vetternwirtschaft. Wir machen dem Vorstand dieses speziellen Gebäudes keinen Vorwurf, sondern sprechen ganz allgemein über alle Situationen, in denen die für die Sicherheit erforderliche Instandhaltung langfristig vernachlässigt wird. Angefangen bei der Abstimmung, die Begutachtung nicht zu verstärken, aus Rücksicht auf einige Bewohner, die vielleicht bald verkaufen wollten oder die alt genug waren, dass sie erwarteten, dass jede Katastrophe erst eintreten würde, wenn sie nicht mehr da sind, bis hin zur Wahl der Ingenieurbüros und der von ihnen beauftragten Auftragnehmer, ist oft ein perverser Anreiz am Werk.Vorstandsmitglieder werden keine Popularität gewinnen, wenn sie für große Begutachtungen stimmen, um Dinge zu erwerben, die die meisten Leute nicht sehen. Umgekehrt werden diejenigen, die sagen, dass es keine Notwendigkeit gibt, jetzt Ausgaben zu tätigen, die meisten Bewohner für sich gewinnen, die für ihre Wiederwahl stimmen.Fünftens: Dies ist ein klares Beispiel für den Kapitalverbrauch. Während ihr Gebäude verfiel und unaufhaltsam auf seinen Zusammenbruch zusteuerte, gaben die Bewohner mehr für BMW, Boote und Saufgelage in Vegas aus, als sie sich wirklich leisten konnten. Wenn sie die notwendigen Arbeiten bezahlten, um ihren Turm zu erhalten. Indem sie nicht für den Unterhalt des Kapitals in Form des Gebäudes zahlten, konnten sie mehr konsumieren. Es ist eine falsche Wirtschaft, die seit Jahrzehnten zu funktionieren scheint.Sechstens: Und dies ist vielleicht der kontraintuitivste Punkt über das Geldsystem. Wir hoffen, dass es in dieser analogen Situation mit einem eingestürzten Gebäude klarer wird. Der Wertverfall - und sicherlich der Marktpreis - ist nicht linear. Wir nehmen an, dass der Verkaufspreis einer Eigentumswohnung in diesem Gebäude bis zum 23. Juni konstant blieb. Zillow zeigt, dass eine Einheit noch am 17. Juni für 700.000 Dollar verkauft wurde. Am 24. Juni ging der Preis auf Null.Das liegt daran, dass es sich nicht um ein Problem der Quantität, der Verwässerung, der versteckten Steuer oder der Übertragung von Kaufkraft handelt. Es ist ein Problem der Solidität. Das heißt, das Gebäude wurde langsam unsolide, als die Struktur verrottete. Dann versagte es, katastrophal. Solche Zusammenbrüche sind tendenziell so.Und schließlich gibt es entsetzliche Konsequenzen. Diese werden von Schuldigen und Unschuldigen gleichermaßen erlitten. Ob man nun für oder gegen die Ausgaben zur Reparatur des Gebäudes gestimmt hat, man kann beim Einsturz getötet werden. Und das Gleiche gilt für den Zusammenbruch des Geldsystems. In der Tat muss man bei einem katastrophalen Zusammenbruch Glück haben, lebend herauszukommen.Bei bestimmten Dingen gibt es perverse Anreize. Die Verantwortlichen versuchen zu betrügen, vernachlässigen das Kapital und verschweigen die Folgen. So geht der Verzehr des Bauwerks, von dem alle abhängen, weiter. Diese Dynamik ist besonders dann gefährlich, wenn die Menschen aggressiv gleichgültig sind, wenn sie eifrig wegschauen, weil sie es für zweckmäßig halten. Oberflächlich betrachtet scheint alles zu funktionieren, das heißt, sie kommen vorübergehend ungeschoren davon. Aber die Struktur, die es aufrecht erhält, zerfällt. Dieser Prozess kann lange Zeit andauern, vielleicht viele Jahrzehnte. Bis er es nicht mehr kann.© Keith WeinerDer Artikel wurde am 6. Juli 2021 auf www.monetary-metals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.