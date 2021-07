"Wilde Woche" für Gold; Vermeulen setzt alles auf Aktien

David Lin, Moderator von Kitco News, sprach kürzlich mit Chris Vermeulen, dem Chef-Marktstrategen bei TheTechnicalTraders.com, über die jüngsten Entwicklungen an den Finanzmärkten.Der Trader hat seine Bargeldbestände nach eigener Aussage wieder in Aktien umgeschichtet und ist nun vor der seiner Meinung nach bevorstehenden Bullenrallye voll investiert. Er gehe davon aus, dass die Panikverkäufe an den Aktienmärkten vom Dienstag in ein paar Tagen abklingen sollten."Wenn es hier Panikverkäufe gibt, denke ich, dass der Markt immer noch höher gehen will, ich denke, dass das alles nur ein zufälliges Ereignis ist, es hat die Leute in Sorge versetzt, ich denke, dass der Aktienmarkt immer noch höher gehen will", so Vermeulen. "Wir werden wahrscheinlich noch zwei oder drei Tage lang etwas mehr Schwäche sehen. Diese Art von Angst hält noch ein paar Tage an und dann sollten wir einen Boden sehen."Vermeulen hatte erst vor ein paar Monaten alle seine Bestände liquidiert und in Erwartung einer Marktkorrektur 100% Cash gehalten.Gold hingegen zeige Anzeichen für eine anhaltende Schwäche in der Zukunft, und entsprechend sei ist derzeit nicht in das gelbe Metall investiert. Die Charts deuten ihm zufolge darauf hin, dass Gold überkauft sei und sich aktuell in einem Abwärtstrend befinde.© Redaktion GoldSeiten.de