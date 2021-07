Resolute Mining Ltd.: Short-Positionen auf Goldaktien

Des Öfteren habe ich über die hohe Short-Position berichtet, die seit Monaten auf dem Goldproduzenten Resolute Mining (794836, ASX: RSG) lastet.In der Spitze waren über 116 Millionen Aktien leerverkauft. Jüngst hat sich die Short-Position auf der Aktie bis zum 01.07.2021 auf 84,9 Millionen Aktien reduziert. Es sieht also so aus, als würden die Short-Seller beginnen, diese sehr große Short-Position einzudecken.Entsprechend hat sich auch der Aktienkurs von Resolute zuletzt von den Tiefs lösen können:Überrascht war ich, als ich die Liste mit den Short-Positionen etwas weiter durchgegangen bin. Denn auch auf unserem Depot-Wert Capricorn Metals (A2AEH7, ASX: CMM) lastet eine nicht allzu kleine Short-Position von über 11 Millionen Aktien (3,16% per 01.07.2021):Bei einem Kurs von knapp 2 AUD hat die Short-Position einen Wert von über 20 Millionen AUD.Man weiß nie, wer hinter diesen "Aktionen" steckt, doch ich denke, mit Capricorn hat man sich definitiv das falsche Unternehmen ausgesucht.Das Management der Firma genießt höchstes Ansehen in der Minen-Szene und hat Regis vom kleinen Explorer zum Goldproduzenten aufgebaut.Mit Capricorn hat man innerhalb kürzester Zeit ein lange brachliegendes Goldprojekt mit neuem Leben ausgestattet, das Projekt finanziert und ist nun seit rund zwei Wochen in Produktion.Eventuell haben die Short-Seller darauf gewettet, dass es das Management nicht schafft, die Mine bis 30.06. zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Doch diese Wette ging nicht auf.Interessant finde ich die Situation auch deshalb, weil das Aktienregister von Capricorn sehr stark und eng gehalten ist. Das tägliche Handelsvolumen in der Aktie liegt aktuell bei weniger als 400.000 Aktien pro Tag:Theoretisch müssten die Short-Seller also das komplette Volumen von 28 Handelstagen aufkaufen, wenn sie ihre Position decken wollen oder müssen. Bei diesem Unternehmen und diesem Chart wäre ich ungern "short":© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.