Rory Quinn im Gespräch mit Stansberry Research

Daniela Cambone sprach jüngst mit Rory Quinn, akttuell CEO des australischen Bergbauunternehmens E79 Resources, über eine beeindruckende neue Goldentdeckung des Unternehmens in Australien. Ein Bohrloch lieferte dort einen Abschnitt von 11,10 Metern mit 160,45 g/t Gold.Der Goldfan spricht in dem Interview außerdem über die Auswirkung der ausufernden wirtschaftlichen Stimulierungen auf das gelbe Metall. "Ich würde nirgendwo anders sein wollen als in Gold", so Quinn.Ein weiteres Thema des Gesprächs sind Bitcoin und andere Kryptowährungen. Zwar sehe er in dem Bereich durchaus Momentum, doch Gold sei einfach ein besserer und historisch bewährter Wertspeicher.© Redaktion GoldSeiten.de