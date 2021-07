Doch Verkäufe des American Silver Eagle im Juni

Die US-amerikanischen Prägestätte U.S. Mint hat ihre Verkaufszahlen der American-Eagle-Silbermünze schließlich doch noch aktualisiert und hat demnach im Juni eine nicht unbedeutende Zahl der Anlagemünze abgesetzt. Seit Mai hatte es bislang keine entsprechenden Daten seitens der U.S. Mint gegeben.Während im Monat Mai offenbar tatsächlich keinerlei Verkäufe des Silber-Eagle stattfanden, lieferte die Prägeanstalt im Juni 2.800.000 Stück der Münze an ihre autorisierten Händler aus.Im bisherigen Monatsverlauf wurden den Angaben zufolge im Juli 849.000 American Silver Eagles verkauft.Auch die Verkäufe des American Gold Eagle fielen im diesjährigen Juni deutlich höher aus als zunächst veröffentlicht.© Redaktion GoldSeiten.de