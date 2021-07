Mutter aller Blasen wird platzen, keine schnelle Erholung in Sicht; Gold könnte 4.000 $ erreichen  Peter Grandich

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Peter Grandich, dem Gründer von Peter Grandich & Co., über dessen Einschätzung zur Lage am Finanzmarkt.Dem Finanzexperten zufolge könnte dem US-Aktienmarkt eine Entwicklung bevorstehen, wie sie Japan in den 1990er Jahren erlebte: eine Implosion und anschließend eine Stagnation vor einer Erholung. Seiner Meinung nach befinden wir uns derzeit in der "Finanzblase, die alle Blasen beenden wird"."In den nächsten zwei Jahren besteht die Möglichkeit, dass wir einen Rückgang erleiden, der einige der schlimmsten Rückgänge in der Geschichte der USA übertrifft oder ihnen gleichkommt, denn so weit fortgeschritten ist diese Blase meiner Meinung nach. Und deshalb ist es, auch wenn es zu momentan vielleicht nichts mehr einbringt oder keine Zinsen mehr abwirft, jetzt klug, in Bargeld zu sein, um schließlich von diesen erheblichen Preisrückgängen zu profitieren, zumindest für mich", so Grandich.Er selbst werde daher im verbleibenden Teil des Jahres mehr Cash halten als alles andere.In Bezug auf Gold erklärt er, dass das gelbe Metall im Gegensatz zur Aussage von Goldman Sachs sehr wohl ein hervorragender Wertspeicher sei. Er würde Gold jederzeit US-Aktien vorziehen. Trotzdem rechne er damit, dass die Aktien von Bergbauunternehmen die Preisperformance des Edelmetalls übertreffen werden.Laut Grandich sei es inzwischen sehr wohl angebracht, Goldpreisziele von 3.000 oder 4.000 USD aufzurufen.© Redaktion GoldSeiten.de