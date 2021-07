Marc Faber über den Aktienmarkt, Edelmetalle und andere Rohstoffe

RT Now befragte kürzlich Dr. Marc Faber zu dessen aktueller Einschätzung zu den Finanzmärkten und momentan lohnenswerten Investments.Der renommierte Finanzexperte erklärt in dem Gespräch , dass durch die Geldpolitik der Zentralbanken eine massive Vermögensblase geschaffen worden sei, die sich von Anleihen über Aktien bis hin zu Immobilien erstrecke. "Die Märkte steigen, weil, wie Sie schon sagten, die Zentralbanken Geld drucken. Sie können noch viel mehr drucken. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Sie können Vermögenswerte kaufen und Liquidität schaffen. Was sie auch tun können, ist im Wesentlichen alle Staatsschulden zu kaufen. Sie kontrollieren die Zinssätze oder, wie ich behaupten würde, sie manipulieren die Zinssätze", so Faber.In Bezug auf Rohstoffe erklärt der Herausgeber des "The Gloom, Boom & Doom Report", dass man diese nicht in einen Topf werfen könne. So hätten beispielsweise Kupfer, Nickel und Zink einen riesigen Preisanstieg hinter sich. Der Holzpreis habe ein neues Hoch erreicht, sei seitdem aber wieder deutlich zurückgekommen.Edelmetalle hätten sich zwar nicht besser entwickelt als Aktien, seien aber in den letzten 10–20 Jahren eine recht gute Anlage gewesen. Im aktuellen monetären Umfeld würde er Investoren auch weiterhin empfehlen, zumindest einen Teil ihres Vermögens in Edelmetallen zu halten. An dieser Stelle rät er zu Gold, Silber und Platin.Hinsichtlich Aktieninvestments erklärt Faber, dass sich die Börsenkapitalisierung, als Prozentsatz der Wirtschaft, auf dem höchsten Stand aller Zeiten befinde. Die Bewertungen seien hoch und es sei somit nicht einfach, noch gute Unternehmen zu einem günstigen Preis zu finden.Neben Aktien und Anleihen hätten sich in letzter Zeit auch Investments in Oldtimer, Briefmarken, Gemälde, Immobilien und Non-Fungible Token ausgezahlt.© Redaktion GoldSeiten.de