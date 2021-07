Bulletin Resources Ltd.: Weitere 7 Millionen Aktien "wandern"

Wie berichtet , hat sich Matsa in der vergangenen Woche von der Aktienposition in Bulletin Resources getrennt. Es wurden 37,15 Millionen Aktien bei 0,06 AUD verkauft. Die Käufer sind bislang noch nicht in Erscheinung getreten.Heute dann eine weitere Meldung: Link Die Direktoren Paul Poli und Frank Sibbel haben ihre nicht notierten Optionen in außerbörslichen Trades verkauft.Diese Optionen haben einen Ausübungspreis von 0,043 AUD. Insgesamt wurden 7 Millionen dieser Optionen für insgesamt 119.000 AUD verkauft, was 0,017 AUD je Option entspricht. Somit zahlten die Käufer für diese weiteren 7 Millionen Aktien erneut insgesamt 0,06 AUD je Aktie (1,7c plus 4,3c bei Ausübung). Somit gehe ich aktuell davon aus, dass sich in den vergangenen Tagen ein Investor oder mehrere Investoren insgesamt 44,15 Millionen Aktien an Bulletin bei 0,06 AUD gekauft haben, was einem Anteil von über 21% am vollverwässertem Grundkapital bedeutet (179,29 Mio. Aktien plus 30,5 Mio. Optionen).Bulletin kommt derzeit gerade einmal auf einen Börsenwert von 11,11 Millionen AUD (unverwässert).Per 31.03.2021 hatte Bulletin 1,85 Millionen AUD in Cash und 10,75 Millionen Aktien von Apollo Consolidates (ASX: AOP). Apollo notiert aktuell bei 0,30 AUD, so dass diese Aktienposition einen Gegenwert von 3,22 Millionen AUD hat.Zudem hat Bulletin die laufenden Einnahmen aus der Royalty auf die GEKO Goldmine. Hier erwartet die Firma die verschobene Zahlung für das 1. Quartal von rund 700.000 AUD plus die Zahlung für das 2. Quartal (Schätzung: 500.000 - 800.000 AUD brutto).Insgesamt kann man also ohne Projekte einen inneren Wert an liquiden Mitteln von 5 - 6,5 Millionen AUD ansetzen.Im Grunde ist Bulletin also eine börsennotierte und schuldenfreie Aktienhülle mit einer soliden Cash-Ausstattung und einem extrem eng gehaltenen Aktienregister.Die Vermutung liegt daher nahe, dass sich die Käufer der Aktienposition die Beteiligung an Bulletin gesichert haben, um ein neues Projekt in die Firma einzubringen.Wer diesen Ansatz versteht und die Strategie umsetzen möchte, findet im Bereich von 0,06 bis 0,065 AUD eine sehr gute Kaufgelegenheit.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.