Zweite neutrale Woche

1) Chinas Fabrikenpreise stiegen auf Jahresbasis im Juni um 8,8% nach 9% auf Jahresbasis im Mai, das entlastet ein Wenig die Teuerung und das Sinken der Geldumlaufgeschwindigkeit;2) Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung kamen mit 373K vs. 350K schlechter, das verschlechtert den privatbanklichen Kreditgeldmultiplikator;Der ISM Non-Manufacturing Index kam mit 60,1% vs. 63,0% Erwartung, das verschlechtert den privatbanklichen Kreditgeldmultiplikator;3) Die US-Zentralbank erhöht weiter die Primärgeldmenge um 120 Mrd. USD pro Monat, das stopft Löcher in der Geldmenge→ Der Faktor 1) hat diese Woche gedreht der Faktor 2) hat diese Woche gedreht. Beide aber in eine jeweilige Richtung, deren Totale sich abermals in der Wirkung in etwa ausgleicht.Da die Deflation pausierte, mußten keine Staatsanleihen abverkauft werdenSie stiegen im Kurs zuerst atark (die langfristigen Marktzinsen sanken stark) und drehten sich danach um (die langfristigen Marktzinsen stiegen wieder etwas).Auf dem Chart der Kurse der 10-jährigen US-Staatsanleihen sehen Sie keine besondere Marke, an welcher es drehte, es gibt sie aber, es ist eine Renditezone: 1,3% bis 1,4%. Diese gilt in den USA warum auch immer, wenn sie weit unterschritten wird, als Rezessionsindikator. In dieser Zone hat die Rendite nach starkem Fall wieder etwas nach oben gedreht (die Kurse also nach unten).Metalle in dieser unentschlossenen Situation ganz gut, aber nicht berauschend:und zwar wenig verwunderlich wie die Aktien der Breitband-Wirtschaft (Sie sehen den Russel 2000)