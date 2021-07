Fed deutet Tapering an. Wie reagieren die Märkte?

Die Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank in dieser Woche hat erkennen lassen, dass die Federal Reserve eine Reduzierung ihres Programms zum Ankauf von Vermögenswerten in Erwägung zieht, konkret die Reduzierung des monatlichen Ankaufs von hypothekenbesicherten Wertpapieren im Wert von 40 Mrd. USD.David Lin befragte für Kitco News kürzlich Gary Wagner von TheGoldForecast.com zu dessen Einschätzung zur weiteren Entwicklung der US-Geldpolitik und deren Auswirkung auf die Märkte.Wagner erklärt in dem Interview, dass er es für unwahrscheinlich halte, dass dieses Tapering sofort beginnen wird. Seiner Einschätzung nach könnte die FED Anfang kommenden Jahres den Kauf hypothekenbesicherter Wertpapiere reduzieren.© Redaktion GoldSeiten.de