Goldpreisprognose von State Street

Robin Tsui, Goldstratege bei State Street Global Advisors, sprach in der Sendung "Bloomberg Markets: Asia" kürzlich über seine Einschätzung zur künftigen Goldpreisentwicklung.Den Angaben zufolge rechnet man bei dem Vermögensverwalter in der zweiten Jahreshälfte mit einem Goldpreis von 1.800 bis 1.950 US-Dollar je Unze. Unterstützend sollten sich für das gelbe Metall folgende Faktoren auswirken: das Umfeld negativer Realzinsen in den USA, die steigende Inflation, eine potenzielle Schwäche des US-Dollar sowie eine Erholung der Schmuck- und ETF-Nachfrage. Weiterhin dürften die Zentralbanken auch weiterhin starke Goldkäufe tätigen, glaubt der Experte.© Redaktion GoldSeiten.de