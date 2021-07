Was verrät der Ölpreis über die Silberpreisentwicklung?

Phil Carr von The Gold & Silver Club ist für Silber im dritten Quartal äußerst optimistisch gestimmt. Seiner Meinung nach ist das weiße Metall aktuell im Vergleich zu den anderen Edelmetallen relativ günstig.Weiterhin deute die Entwicklung des Ölpreises auf einen steigenden Silberpreis hin. Denn höhere Ölpreise, so Carr, verstärken in der Regel die Inflationserwartungen und kurbeln entsprechend die Nachfrage nach Assets an, die der Absicherung gegen Inflation dienen.In seinem Artikel auf FXStreet.com erklärt der Analyst, dass die aktuelle inflationsbedingte Rallye des Ölpreises allen Rohstoffen Rückenwind gebe, insbesondere Inflationsabsicherungen wie Silber.Die historischen Trends der letzten zwanzig Jahre zeigten ihm zufolge eine Korrelation zwischen höheren Öl- und Metallpreisen. So habe es seit 2001 zehn Fälle gegeben, in welchen der Ölpreis innerhalb von 6 Monaten um mehr als 50% gestiegen sei und die Edelmetalle mit einem eng angepassten Anstieg regiert hätten.© Redaktion GoldSeiten.de