Die Realität wird zensiert - Bill Holter

Der Edelmetallexperte und Finanzautor Bill Holter warnt sei geraumer Zeit vor dem Untergang des heutigen Finanzsystems. Es sei hier keine Frage des Ob, sondern des Wann. Noch schlimmer ausfallen dürfte der Reset nun aufgrund der weit um sich greifenden Zensur. Diese übertreffe sogar Orwells Schilderungen in dessen berühmtem Werk "1984", dies erklärt er in seinem jüngsten Gespräch mit Greg Hunter von USA Watchdog.Holter erklärt in dem Interview, dass im Rahmen des kommenden "Reset" große Veränderungen auf das ganze Finanzsystem zukommen werden. "Sie sehen ein System, das auf dem Kopf steht, in dem Glauben, dass alles in Ordnung sein wird, weil alles versichert ist. Man kann Risiken nicht eliminieren. Man kann das Risiko nur von einem zum anderen oder zu einem anderen verschieben. Sie können das Risiko nicht eliminieren. Das Risiko ist da, es ist systemisch."Das systemische Risiko plage alle großen Märkte: "Es ist die Alles-Blase. Alles befindet sich in einer Blase. Was sie getan haben, ist das am stärksten fremdfinanzierte System in der Geschichte der Geschichte zu schaffen."Er rechne damit, dass der Zusammenbruch der Märkte und Kreditmärkte einen Kampf ums Überleben auslösen werde. So könnten beispielsweise Lebensmittel in den Geschäften nicht mehr verfügbar sein und somit die Menschen in den Städten hungern.In Bezug auf den besten Zeitpunkt für Edelmetallkäufe erklärt Holter: "Der beste Zeitpunkt, um Gold oder Silber zu kaufen, ist immer dann, wenn Sie das Kapital dazu haben. Denn im Grunde genommen holen Sie Ihr Kapital aus dem System und stecken es in etwas, das nicht bankrott gehen kann."