GoldMining Inc.: Neue Mineralressourcenschätzungen für Titiribi und La Mina

Einzahlung Klasse Enthaltenes Metall

Cut-OTonneGoldSilbKupfeGold GoldSilbKupferGold

ff n er r Eq er Eq



(g/t)(Mt) (g/t(g/t(%) (g/t)(Moz(Moz(Mlbs)(Moz)

) ) ) )



Gemessene Ressourcen

Cerro Vetas 0.30 85.000.39- 0.15 0.62 1.06- 285.601.69

Angezeigte Ressourcen

Cerro Vetas 0.30 254.40.35- 0.14 0.56 2.86- 775.704.57

0



Chisperos 0.30 60.400.48- - 0.48 0.94- - 0.94

NW Brekzie 0.30 34.800.61- - 0.61 0.69- - 0.69

Gesamt Angezeigt 349.60.40- 0.10 0.55 4.49- 775.706.20

0



Gesamt Gemessen & A 434.60.40- 0.11 0.56 5.54 1,061.7.88

ngezeigt 0 20



Abgeleitete Ressourcen

Cerro Vetas 0.30 124.90.31- 0.08 0.42 1.23- 212.601.69

0



Chisperos 0.30 44.200.45- - 0.45 0.64- - 0.64

NW Brekzie 0.30 72.800.55- - 0.55 1.29- - 1.29

Gesamt Abgeleitet 241.90.41- 0.04 0.47 3.16- 212.603.62

0

Vorkommen Grade Enthaltenes Metal

l



Cut-TonnGolSilKupfGoldGolSilKupfGold

Off en d berer Eq d berer Eq



(g/t(Mt)(g/(g/(%) (g/t(Mo(Mo(Mlb(Moz

) t) t) ) z) z) s )

)

Angezeigte Ressourcen

La 0.2518.00.82.00.321.330.51.1125.0.77

Cantera 2 6 5 0 9 59





Mittlere 0.2510.20.51.20.110.670.10.424.90.22

Zone 2 0 6 6 1 4





Gesamt An 28.20.71.70.241.090.61.6150.0.99

gezeigt 5 3 6 6 0 53



Abgeleitete Ressourcen

La 0.2512.00.61.80.291.120.20.778.10.44

Cantera 3 9 4 7 1 9





Mittlere 0.251.600.31.10.090.530.00.03.060.03

Zone 9 7 2 6





Gesamt Ab 13.60.61.70.271.050.20.781.20.46

geleitet 3 5 6 9 7 5

EinzahlCut-OfTonnGrad Enthaltenes Metall

ung f en

4

GoSilKupfeGold GoldSilKupfeGold

ldberr Eq berr Eq



(g/t) (Mt)(g(g/(%) (g/t)(Moz(Mo(Mlbs(Moz)

/tt) ) z) )

)



Gemessene Ressourcen

Titirib0.30 85.00.-- 0.15 0.62 1.06-- 285.61.69

i5 0 39



Yellowk0.5/1.1.182.-- -- 2.12 0.08-- -- 0.08

nife 5 12

6

Gesamt 1.14-- 285.61.77

Angezeigte Ressourcen

Titirib0.30 349.0.-- 0.10 0.55 4.49-- 775.76.20

i5 60 40



Yellowk0.5/1.12.92.-- -- 2.35 0.98-- -- 0.98

nife 5 3 35

6

São 0.30 14.21.-- -- 1.55 0.71-- -- 0.71

Jorge7 8 55



Cachoei0.35 17.41.-- -- 1.23 0.69-- -- 0.69

ra8 7 23



Pfeifer10 118.0.2.10.16 0.79 1.948.3422.02.99

9 $/t 20 519 3

25

$/t



La 0.25 28.20.1.70.24 1.09 0.661.6150.50.99

Mina10 5 736 0



Crucero0.40 30.61.-- -- 1.01 0.99-- -- 0.99

11 5 01



Almaden0.30 43.40.-- -- 0.65 0.91-- -- 0.91

12 7 65



Gesamt 11.39.91,34814.47

8 4 .2



Gemessene und angezeigte Ressourcen

Gesamt 12.59.91,63316.24

2 4 .8



Abgeleitete Ressourcen

Titirib0.30 241.0.-- 0.04 0.47 3.16-- 212.63.62

i5 90 41



Yeloowk0.5/1.9.302.-- -- 2.47 0.74-- -- 0.74

nife 5 47

6

São 0.30 17.51.-- -- 1.27 0.72-- -- 0.72

Jorge7 8 27



Cachoei0.35 15.61.-- -- 1.07 0.54-- -- 0.54

ra8 7 07



Pfeifer10 316.0.1.50.10 0.63 4.6716.711.46.45

9 $/t 98 468 06

25

$/t



La 0.25 13.60.1.70.27 1.05 0.290.781.2 0.46

Mina10 3 656 7



Crucero0.40 35.71.-- -- 1.00 1.15-- -- 1.15

11 8 00



Almaden0.30 9.150.-- -- 0.56 0.16-- -- 0.16

12 56



Boa 0.50 8.471.-- -- 1.23 0.34-- -- 0.34

Vista1 23

3



Surubim0.30 19.40.-- -- 0.81 0.50-- -- 0.50

14 4 81



Yarumal0.50 66.20.-- 0.09 0.70 1.23-- 129.31.50

ito15 7 58



Gesamt 13.416.1,13416.17

9 83 .5

Vancouver, 12. Juli 2021 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ ) freut sich, die Ergebnisse der aktualisierten Mineralressourcenschätzungen ("MREs") für das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Titiribi ("Titiribi") und das Projekt La Mina, die beide in Antioquia, Kolumbien, liegen, bekannt zu geben.- Gemessene und angezeigte Mineralressourcen von 5,54 Millionen Unzen Gold und 1.061,2 Millionen Pfund Kupfer (434,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,40 g/t Gold und 0,11 % Kupfer) (siehe Tabelle 1);- Abgeleitete Mineralressourcen von 3,15 Millionen Unzen Gold und 212,6 Millionen Pfund Kupfer (241,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,40 g/t Gold und 0,04% Kupfer) (siehe Tabelle 1);- Angezeigte Mineralressourcen von 0,66 Millionen Unzen Gold, 1,60 Millionen Unzen Silber und 150,5 Millionen Pfund Kupfer (28,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,73 g/t Gold, 1,76 g/t Silber und 0,24 % Kupfer) (siehe Tabelle 2); und- Abgeleitete Mineralressourcen von 0,29 Millionen Unzen Gold, 0,77 Millionen Unzen Silber und 81,2 Millionen Pfund Kupfer (13,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,65 g/t Gold, 1,76 g/t Silber und 0,27 % Kupfer) (siehe Tabelle 2);- Gemäß den aktualisierten MREs beläuft sich die Gesamtsumme der Mineralressourcen von GoldMining (siehe Tabelle 3 für Details):- 16,24 Millionen Unzen Goldäquivalent in den gemessenen und angezeigten Kategorien; und- 16,17 Millionen Unzen Goldäquivalent in der Kategorie "Inferred".Alastair Still, CEO von GoldMining, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, diese aktualisierten Mineralressourcenschätzungen für Titiribi und La Mina bekannt zu geben, die beide unter Verwendung aktueller Metallpreise und Kostenannahmen geschätzt wurden. Mit geschätzten Goldäquivalent-Ressourcen von 7,88 Millionen Unzen in der gemessenen und angezeigten Kategorie und 3,62 Millionen Unzen in der abgeleiteten Kategorie bestätigt diese Schätzung erneut die Stellung von Titiribi als bedeutende Gold-Kupfer-Lagerstätte in unserem Portfolio. Gleichzeitig bietet die aktualisierte Schätzung für La Mina einen klareren Blick auf das Potenzial der hochgradigen Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten bei La Cantera und der Middle Zone, während wir unsere bereits angekündigten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen durchführen und die Pläne für die Arbeitsprogramme in der zweiten Hälfte dieses Jahres verfeinern."Herr Still fuhr fort: "Unsere Akquisitionsstrategie hat ein führendes Portfolio an Explorations- und Entwicklungsbeteiligungen (Titiribi, La Mina und Yarumalito) im mittleren Cauca-Gürtel geschaffen, der sich zu einer attraktiven Region für große Bergbauunternehmen entwickelt, wie die jüngsten Investitionen von Newmont, Agnico Eagle Mines, Wheaton Precious Metals und Zijin Mining zeigen. Außerdem glauben wir, dass wir aufgrund der Nähe von Titiribi und La Mina, die nur 17 km voneinander entfernt liegen, in der Lage sind, potenzielle Synergien und Größenvorteile zu nutzen, während wir unsere Projekte weiter vorantreiben.Unsere globalen Goldäquivalent-Mineralressourcen von etwa 16,24 Millionen Unzen in den Kategorien "Gemessen" und "Angezeigt" sowie 16,17 Millionen Goldäquivalent-Unzen in der Kategorie "Abgeleitet" stellen eine branchenführende Grundlage dar, auf der wir unsere Pläne zur Schaffung zusätzlicher Werte umsetzen werden.- Gemessene und angezeigte Mineralressourcen von 5,54 Millionen Unzen Gold und 1.061,2 Millionen Pfund Kupfer (434,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,40 g/t Gold und 0,11 % Kupfer) (siehe Tabelle 1);- Abgeleitete Mineralressourcen von 3,15 Millionen Unzen Gold und 212,6 Millionen Pfund Kupfer (241,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,40 g/t Gold und 0,04 % Kupfer) (siehe Tabelle 1);- Verglichen mit der vorhergehenden Schätzung aus dem Jahr 2016, die nicht auf die Grube beschränkt war:o Die Tonnage der angezeigten Mineralressourcen hat sich um 55,6 % erhöht, während der Metallgehalt für Gold und Kupfer aufgrund von Änderungen des Cutoff-Gehalts und der Metallpreisparameter um 23,1 % bzw. 51,5 % gestiegen ist;o Die Tonnen der abgeleiteten Mineralressourcen sind um 16,4 % gestiegen, während die Metallgehalte für Gold und Kupfer um 3,1 % bzw. 172,9 % gestiegen sind, was auf Änderungen der Cut-off-Gehalte und der Metallpreisparameter zurückzuführen ist;- Das aktualisierte MRE verwendet eine Grubenhülle, um die Ressourcen einzuschränken, und berücksichtigt aktualisierte Betriebskostenannahmen und aktualisierte Metallpreisannahmen, einschließlich 1.600 US$/oz Gold und 3,25 US$/Pfund Kupfer; und- Insgesamt wurden bei Titiribi 270 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 144.779 Metern gebohrt, wobei 184 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 106.250 Metern bei Cerro Vetas, NW Breccia und Chisperos, den Lagerstätten, die das MRE beherbergen, gebohrt wurden.In der aktualisierten MRE für Titiribi wurde ein Cutoff-Gehalt von 0,30 g/t Goldäquivalent für die oberflächennahe Mineralisierung verwendet. Die MRE wurde auf die Grube beschränkt, um vernünftige Aussichten auf einen wirtschaftlichen Abbau mit einer optimierten Grubenhülle unter Verwendung einer maximalen Grubenneigung von 50° zu schaffen. Die Cut-off-Gehalte wurden unter Verwendung eines angenommenen Goldpreises von 1.600 US$/Unze und eines Kupferpreises von 3,25 US$/Pfund Kupfer, einer durchschnittlichen metallurgischen Ausbeute von 83 % für Gold und 90 % für Kupfer, durchschnittlichen Abbaukosten von 1,60 US$/Tonne Abfall und 1,70 US$/Tonne Erz sowie durchschnittlichen Verarbeitungs- und allgemeinen und administrativen Kosten von 6,80 US$/Tonne festgelegt. Gewöhnliches Kriging wurde verwendet, um Gold und Kupfer in Blöcken von 5 x 5 x 5 Metern Größe zu schätzen. Kupfer ist in den Blockmodellen und im MRE für Cerro Vetas enthalten, und obwohl es bei Chisperos und NW Breccia vorhanden ist, wurde es nicht in die Ressourcenschätzung oder die Cut-off-Gehaltsschätzungen für diese Lagerstätten einbezogen.1. Die metallurgischen Ausbeuten sind: 83% für Au, 90% für Cu.2. Die Gleichungen für das Au-Äquivalent lauten: AuEq(oz) = Au(oz) + Cu(lbs)*0.00220263. Das spezifische Gewicht für jede lithologische Domäne reicht von 2,76 bis 2,99 g/cm3, basierend auf über 7.000 Messungen des spezifischen Gewichts von Bohrkernen.4. Der Cut-off für Cerro Vetas ist g/t Goldäquivalent; die Cut-offs für Chisperos und NW Breccia sind g/t Au.5. Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen nicht addieren.Titiribi beherbergt mehrere Gold-Kupfer-Explorationsziele in einem historischen Goldabbaugebiet im Department Antioquia, etwa 70 Kilometer südwestlich von Medellin, Kolumbien. Titiribi umfasst eine einzige Bergbaukonzession mit einer Gesamtfläche von etwa 3.919 Hektar.Die Titiribi-Mineralressourcen befinden sich innerhalb des Cerro Vetas-NW Breccia-Chisperos-Komplexes als Gold- und Kupfer-Porphyr-Lagerstätte mit großen Tonnagen, die in direktem Zusammenhang mit mehreren miteinander verbundenen Diorit-Porphyr-Zentren von Cerro Vetas steht, aber auch in den unmittelbaren Kontakt-Aureolen und angrenzenden Brekzien vorkommt. Chisperos beherbergt eine intrusive und Kontakt-Aureolen-Mineralisierung. Die Mineralisierung im Dioritporphyr Cerro Vetas ist disseminiert und bruchgesteuert. Die wichtigsten metallischen Minerale sind natives Gold, Chalkopyrit, Pyrit und Magnetit.Eine zweite Art der Mineralisierung ist eine reine Goldmineralisierung, die in Diatrembrekzien in den Zonen NW Breccia und Chisperos entwickelt wurde. Bei NW Breccia beherbergt ein separater Dioritpfropfen eine Gold- und Kupfermineralisierung, während die Diatrembrekzie sowohl eine reine Gold- als auch eine Gold-Kupfer-Mineralisierung enthält. Ähnlich wie NW Breccia beherbergt Chisperos eine Gold-Kupfer-Mineralisierung in Dioritpfropfen und -dikes sowie eine reine Goldmineralisierung in der Diatrembrekzie, beherbergt aber auch eine beträchtliche epithermale Mineralisierung bei niedrigeren Temperaturen, die im Allgemeinen nur aus Gold besteht (mit Sphalerit), innerhalb paralleler bis subparalleler mineralisierter Zonen, die sowohl stratigraphisch als auch strukturell kontrolliert sind und in einer sedimentär-vulkanischen Gesteinsabfolge liegen.Das hier offengelegte MRE für das Projekt Titiribi wurde von Dr. Robert E. Cameron, Ph.D., MMSA 01357QP von Behr Dolbear erstellt und hat ein Gültigkeitsdatum vom 14. Juni 2021.Das MRE aktualisiert und ersetzt das vorherige historische MRE des Unternehmens, das in seinem technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the Titiribi Project, Department of Antioquia, Colombia" vom 14. September 2016 enthalten ist.- Angezeigte Mineralressourcen von 0,663 Millionen Unzen Gold, 1,602 Millionen Unzen Silber und 150,5 Millionen Pfund Kupfer (28,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,73 g/t Gold, 1,76 g/t Silber und 0,24 % Kupfer) (siehe Tabelle 2);- Abgeleitete Mineralressourcen von 0,287 Millionen Unzen Gold, 0,772 Millionen Unzen Silber und 81,2 Millionen Pfund Kupfer (13,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,65 g/t Gold, 1,76 g/t Silber und 0,27 % Kupfer) (siehe Tabelle 2);- Im Vergleich zur vorherigen gemeldeten Schätzung, die 2016 abgeschlossen wurde, hat sich die Tonnage der angezeigten Mineralressource um 0,3 % erhöht, während der Metallgehalt für Gold und Silber um 0,8 % bzw. 0,3 % gesunken ist und der Kupfergehalt um 0,2 % gestiegen ist;- Im Vergleich zur vorherigen Schätzung, die im Jahr 2016 gemeldet wurde, ist die Tonnage der abgeleiteten Mineralressourcen um 9,1 % gestiegen, während der Metallgehalt für Gold, Silber und Kupfer um 9,5 %, 9,8 % bzw. 9,8 % gestiegen ist;- Die Schätzung wurde mit Metallpreisen von 1.600 US$/oz Goldpreis, 21 US$/oz Silber und 3,25 US$/lb Kupfer aktualisiert;- Das MRE verwendet Grubenschalen, um die Ressourcen in den Lagerstätten La Cantera und Middle Zone einzuschränken;- Das gesamte Projektgebiet La Mina umfasst eine Datenbank mit 106 Bohrlöchern auf insgesamt 36.694 Metern, wobei 80 Bohrlöcher und 27.130 Meter innerhalb der beiden Lagerstättenblockmodelle bei La Cantera und Middle Zone gebohrt wurden; und- Die Mineralressourcenschätzung umfasst nur die Schürfstellen La Cantera und Middle Zone und schließt die etwa 800 m östlich gelegene Schürfstelle La Garrucha nicht ein.1. Bei der Mineralressource für La Mina handelt es sich um eine in der Grube eingeschränkte Ressource, die unter Anwendung eines Whittle-Pit-Algorithmus mit "vernünftigen Aussichten auf einen eventuellen wirtschaftlichen Abbau" berechnet wurde, wobei die folgenden Annahmen zugrunde gelegt wurden:2. Metallpreise von US$1600/oz Au, US$3,25/lb Cu und US$21/oz Ag;- Lizenzgebühr von 2% NSR;- Die Neigung der Grube beträgt 50 Grad;- Abbaukosten 1,76 US$/t, Verarbeitungskosten 8,10 US$/t und G&A-Kosten von 1,00 US$/t.3. Die metallurgischen Ausbeuten sind: 90% für Au, 90% für Cu, und 30% für Ag.4. Die Gold-Äquivalent-Gehalte wurden anhand der folgenden Formel berechnet: AuEq = Au (g/t) + [Cu(%)} x {%Wiedergewinnbares Cu / %Wiedergewinnbares Au} x {Cu-Preis/Au-Preis} x 22,0462 x 31,1035] + [Ag (g/t) x {Ag Preis/Au Preis}].5. Eine Dichte von 2,7 Tonnen pro Kubikmeter wurde für Tonnagenschätzungen für La Cantera und 2,65 Tonnen pro Kubikmeter für die Zone Middle verwendet.6. Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen nicht addieren.Das Grundstück La Mina besteht aus zwei Konzessionsverträgen und zwei Konzessionsvertragsanträgen mit einer Fläche von 3.210 Hektar im Department Antioquia, Republik Kolumbien, etwa 51 km südwestlich von Medellin. Die Mineralressource für La Mina umfasst die Porphyrlagerstätten La Cantera und Middle Zone, die sich in einem Abstand von 400 m zueinander befinden. La Cantera und Middle Zone sind zwei der vier durch Bohrungen getesteten mineralisierten Porphyr-Intrusions- und Brekzienkörper auf dem Grundstück La Mina. In beiden Lagerstätten sind die intrusiven Zentren durch eine Reihe von porphyrischen Beständen und zugehörigen Brekzien gekennzeichnet, die zusammen die porphyrischen Kupfer-Gold-Lagerstätten bilden.Geologische Volumina wurden verwendet, um die Schätzung einzuschränken. Die Mineralisierung wurde unter Verwendung der Inverse Distance Squared ("ID2")-Schätztechnik für die Middle Zone geschätzt. Harte Grenzen wurden auch so gesetzt, dass nur Komposita, die mit der jeweiligen Lithologie übereinstimmen, als Teil der Schätzung verwendet werden konnten. Basierend auf der Variographie wurde das gewöhnliche Kriging-Verfahren verwendet, um die Gehalte im Blockmodell bei La Cantera zu schätzen. Die Gold-, Kupfer- und Silbergehalte wurden im Blockmodell geschätzt. Für jeden Schätzungslauf wurde die Blockauswahl auf innerhalb der jeweiligen Lithologiegruppe beschränkt. Es wurden auch harte Grenzen für die Schätzungen festgelegt, um die verwendeten Proben einzuschränken; nur Proben, die zur jeweiligen Lithologiegruppe passen, konnten für die Gehaltsschätzung verwendet werden. Die Gehaltskappung für jedes Metall wurde verwendet, um hochgradige Ausreißer für beide Lagerstätten zu begrenzen.Die hierin offengelegte MRE für das Projekt La Mina wurde von Scott Wilson, C.P.G, von Metal Mining Consultants Inc. erstellt und hat ein Gültigkeitsdatum vom 6. Juli 2021.Der MRE aktualisiert und ersetzt den früheren historischen MRE des Unternehmens, der in seinem technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report: Belhaven Copper and Gold Inc, La Mina Project, Antioquia, Republic of Colombia" vom 24. Oktober 2016.1. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Es gibt keine Gewissheit, dass alle oder ein Teil der Mineralressourcen in Mineralreserven umgewandelt werden. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch umweltrechtliche Genehmigungen, rechtliche, titelbezogene, steuerliche, gesellschaftspolitische, marketingbezogene oder andere relevante Aspekte wesentlich beeinflusst werden.2. Die obige Tabelle mit den globalen Ressourcenschätzungen wird nur zu Informationszwecken bereitgestellt und soll nicht die Rentabilität eines Projekts auf einer eigenständigen oder globalen Basis darstellen. Die Exploration und Erschließung der einzelnen Projekte, die Projektgeologie sowie die Annahmen und anderen Faktoren, die jeder Schätzung zugrunde liegen, sind nicht einheitlich und werden sich von Projekt zu Projekt unterscheiden. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Projekten entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht für das jeweilige Projekt, auf den hier verwiesen wird.3. Alle Mengenangaben sind auf die entsprechende Anzahl signifikanter Stellen gerundet; daher kann es vorkommen, dass sich Summen aufgrund von Rundungen nicht addieren.4. Gold-Cut-off basiert auf g/t für alle Projekte außer Cerro Vetas (Titiribi), das g/t Goldäquivalent verwendet, und Whistler, das auf einem NSR US$/t basiert5. Anmerkungen zu Titiribi: Bitte beachten Sie die GoldMining Inc. Pressemeldung vom 12. Juli 2021 für weitere Informationen.6. Anmerkungen für Yellowknife: Basierend auf dem technischen Bericht mit dem Titel "Independent Technical Report Yellowknife Gold Project Northwest Territories, Canada" mit einem Gültigkeitsdatum vom 1. März 2019, der am 9. Juni 2021 geändert und neu angegeben wurde und unter www.sedar.com im SEDAR-Profil von GoldMining verfügbar ist.7. Hinweise für Sao Jorge: Bitte beachten Sie die GoldMining Inc. Pressemitteilung vom 1. Juni 2021 für weitere Informationen.8. Anmerkungen zu Cachoeira: Basierend auf dem technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report and Resource Estimate on the Cachoeira Property, Pará State, Brazil" mit einem Gültigkeitsdatum vom 17. April 2013, der am 2. Oktober 2013 geändert und neu angegeben wurde und unter www.sedar.com im SEDAR-Profil von GoldMinings verfügbar ist.9. Hinweise für Whistler: Bitte beachten Sie die GoldMining Inc. Pressemitteilung vom 21. Juni 2021 für weitere Informationen.10. Hinweise für La Mina: Bitte beachten Sie die GoldMining Inc. Pressemeldung vom 12. Juli 2021 für weitere Informationen.11. Anmerkungen zu Crucero: Basierend auf dem technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the Crucero Property, Carabaya Province, Peru" (Technischer Bericht über das Grundstück Crucero, Provinz Carabaya, Peru) mit einem Gültigkeitsdatum vom 20. Dezember 2017, der auf www.sedar.com unter dem SEDAR-Profil von GoldMining verfügbar ist.12. Hinweise für Almaden: Basierend auf dem technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report: Almaden Gold Property, Washington County, Idaho, USA" mit einem Gültigkeitsdatum vom 1. April 2020, der auf www.sedar.com unter dem SEDAR-Profil von GoldMining verfügbar ist.13. Anmerkungen für Boa Vista: Basierend auf dem technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the Boa Vista Project and Resource Estimate on the VG1 Prospect, Tapajos Area, Para State, Northern Brazil" (Technischer Bericht über das Projekt Boa Vista und Ressourcenschätzung für das Grundstück VG1, Gebiet Tapajos, Bundesstaat Para, Nordbrasilien) mit einem Gültigkeitsdatum vom 22. November 2013, der unter www.sedar.com im SEDAR-Profil von GoldMinings verfügbar ist.14. Anmerkungen für Surubim: Basierend auf dem technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the Rio Novo Gold Project and Resource Estimate on the Jau Prospect, Tapajos Area, Para State, Northern Brazil" ("Surubim-Projekt") mit einem Gültigkeitsdatum vom 22. November 2013, der auf www.sedar.com unter dem SEDAR-Profil von GoldMinings verfügbar ist.15. Anmerkungen für Yarumalito: Basierend auf einem technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report: Yarumalito Gold-Copper Property, Departments of Antioquia and Caldas, Republic of Colombia" mit einem Gültigkeitsdatum vom 1. April 2020, der unter www.sedar.com im SEDAR-Profil von GoldMining verfügbar ist.GoldMining wird aktualisierte technische Berichte für jedes der Projekte Titiribi und La Mina innerhalb von 45 Tagen ab dem Datum dieses Dokuments einreichen. Diese Berichte werden zusätzliche Informationen über die Projekte und die oben genannten MREs für jedes Projekt enthalten.Dr. Robert Cameron von Behre Dolbear, der vom Unternehmen unabhängig ist, hat die hierin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen über das Projekt Titiribi geprüft und genehmigt.Scott Wilson, C.P.G., von Metal Mining Consultants Inc. der vom Unternehmen unabhängig ist, hat die hierin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen über das Projekt La Mina geprüft und genehmigt.Paulo Pereira, P. Geo., President von GoldMining Inc. hat die Erstellung dieser Pressemitteilung überwacht und die darin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Sowohl Dr. Cameron als auch die Herren Wilson und Pereira sind qualifizierte Personen gemäß NI 43-101.Es ist nicht sicher, dass ein Teil der geschätzten Mineralressourcen in eine Mineralreservenschätzung umgewandelt werden kann. Die hierin enthaltenen Angaben zu den Mineralressourcenschätzungen wurden vom Unternehmen in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 ("NI 43-101") erstellt. NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelte Vorschrift, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe von wissenschaftlichen und technischen Informationen über Mineralprojekte durch Emittenten festlegt. NI 43-101 unterscheidet sich erheblich von den Offenlegungsvorschriften der United States Securities and Exchange Commission ("SEC"), die im Allgemeinen für US-amerikanische Unternehmen gelten, die den Offenlegungsvorschriften der SEC unterliegen. So werden beispielsweise die Begriffe "angezeigte Mineralressource" und "abgeleitete Mineralressource" in NI 43-101 unter Bezugnahme auf die in den CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves festgelegten Richtlinien definiert. Diese Definitionen unterscheiden sich von den Definitionen in den von der SEC erlassenen Offenlegungsvorschriften. Dementsprechend sind die hierin oder in den Beschreibungen der Projekte des Unternehmens enthaltenen Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den Offenlegungsvorschriften der SEC berichten. GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru.GoldMining Inc.Amir Adnani, ChairmanAlastair Still, CEOTelefon: (855) 630-1001E-Mail: info@goldmining.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsgerichtete Aussagen: Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Ansichten und/oder Erwartungen von GoldMining in Bezug auf die langfristige Strategie, die vorgeschlagenen Arbeiten und andere Pläne sowie den erwarteten Zeitpunkt der PEAs und anderer Berichte für seine Projekte widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Unternehmen und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten, darunter: Verzögerungen bei den Plänen, die durch Einschränkungen und andere zukünftige Auswirkungen von COVID-19 verursacht werden, oder eine andere Unfähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Zeitpläne für die geplanten Projektaktivitäten einzuhalten, einschließlich des Zeitplans der vorgeschlagenen PEAs und Arbeitsprogramme; die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, schwankende Metallpreise, vorgeschlagene Studien, die möglicherweise nicht die Erwartungen von GoldMining für seine Projekte bestätigen, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Risiken in Zusammenhang mit staatlichen und umweltbezogenen Regulierungen, sozialen, Genehmigungs- und Lizenzangelegenheiten sowie Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in der Zukunft benötigten Finanzierung. Diese Risiken sowie andere, einschließlich jener, die in GoldMinings Jahresinformationsblatt für das am 30. November 2020 endende Jahr und anderen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission dargelegt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Überarbeitungen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen öffentlich zu machen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.