Gold Mountain Mining Corp. erhält Update vom Ministry of Mines

VANCOUVER, 12. Juli 2021 - Gold Mountain Mining Corp. (Gold Mountain oder das Unternehmen) (TSX.V: GMTN, OTCQB: GMTNF, Frankfurt: 5XFA) freut sich bekannt zu geben, dass das Kommunikationsbüro des Ministry of Energy, Mines & Low Carbon Innovation (EMLI) sowohl von den lokalen Gemeinden als auch vom Mine Review Committee abschließende Kommentare zum Entwurf der Minengenehmigung erhalten hat. EMLI wird nun die endgültige Genehmigung erstellen und diese dann dem gesetzlichen Entscheidungsträger zur Genehmigung vorlegen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59427/GoldMountain_120721_DEPRcom.001.pnghttps://www.youtube.com/watch?v=FJ4rzKifytoDies ist ein wichtiger Meilenstein für Gold Mountain und markiert den Abschluss des Überprüfungs- und Informationsantrags im Rahmen des Genehmigungsänderungsprozesses. Alle Informationen liegen nun den regionalen Regulierungsbehörden vor und auf Grundlage unserer Korrespondenz gehen wir davon aus, dass die Genehmigung in den kommenden Wochen erteilt wird, sagte Kevin Smith, CEO und Director von Gold Mountain. Wir möchten den umliegenden indigenen Gemeinschaften für ihren Beitrag und ihre Anleitung zur optimalen Entwicklung des Projekts danken. Wir erkennen auch an, dass dies nur der erste Schritt von vielen ist und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und Beratung, wenn die Mine in die Produktion übergeht.In der Zwischenzeit schreitet die Entwicklung vor Ort voran. Unser Explorationsunternehmen, HEG Explorations Services Inc., führt im Rahmen unseres Phase-2-Programms weiterhin aggressive Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet durch. Die Bauarbeiten sind in vollem Gange, und bei Nhwelmen-Lake wird die Berge abgetragen, um unser erstes Grubenmodell (Pit Shell) zu entwickeln und die hochgradige, flache Mineralisierung freizulegen, die wir in den ersten Jahren des Minenplans ins Auge fassen werden. Unsere Zeitpläne und Unternehmensziele wurden immer als aggressiv betrachtet, aber wir haben unsere Fähigkeit unter Beweis gestellt, den Shareholder Value zu realisieren und auch weiterhin zu erzielen, wenn wir den nächsten Gold- und Silberproduzenten von BC aufbauen.EMLI ist nach Erhalt aller Kommentare aller Stakeholder in der Lage, die Genehmigung für die Mine zu finalisieren und dem gesetzlichen Entscheidungsträger zur Genehmigung vorzulegen. Der Antrag von Gold Mountain auf Änderung der Genehmigung wurde im Mai 2020 bei den Aufsichtsbehörden der Provinz eingereicht. Insgesamt gab es drei Prüfungsrunden mit Rückmeldungen zu den Komponenten des Antrags, die das Unternehmen umgehend beantwortete, um sicherzustellen, dass der Genehmigungszeitplan eingehalten wird.Mit diesem Meilenstein ist der Teil des Minengenehmigungsverfahrens, an dem das Unternehmen beteiligt ist, abgeschlossen und es wird benachrichtigt, sobald die Genehmigung dem gesetzlichen Entscheidungsträger vorgelegt wurde. Gold Mountain geht davon aus, dass dieser Prozess etwa zwei Wochen dauern wird, und das Unternehmen hält an seinem Zeitplan für die Erzlieferung nach New Afton im Oktober fest.Das Unternehmen ging davon aus, dass die endgültige Genehmigung im Juni vorliegen wird, jedoch beantragten die Aufsichtsbehörden der Provinzen angesichts der jüngsten Entdeckung von Residential Schools in Kamloops, British Columbia, eine Verlängerung des Genehmigungsverfahrens. Das Unternehmen unterstützte uneingeschränkt die Gewährung zusätzlicher Zeit, und hielt es für das einzige geeignete Mittel, um lokalen indigenen Gemeinschaften und Regierungen die Möglichkeit zu geben, die vorgeschlagenen Bedingungen der Genehmigung ordnungsgemäß zu überprüfen und endgültige Kommentare abzugeben.Das Unternehmen geht davon aus, dass seine endgültige Genehmigung in etwa zwei Wochen dem gesetzlichen Entscheidungsträger vorgelegt wird, gefolgt von der Genehmigung seiner endgültigen Bergbaugenehmigung bis Ende Juli. Dieser Zeitplan ermöglicht Nhwelmen-Lake, den Taubgesteinsabbau für den Rest des Monats August fortzusetzen und im September den Übergang zum Erzabbau entlang des Erzgangs 1300 zu vollziehen. Dieser Zeitplan steht im Einklang mit der Verpflichtung des Unternehmens, im Oktober Erze an New Golds Mine New Afton zu liefern, wobei die ersten Einnahmen für November geplant sind.Die Minengenehmigung ist die wichtigste Genehmigung, die für die Produktion erforderlich ist, und der Erhalt gibt dem Unternehmen die Gewissheit, dass weitere Nebengenehmigungen folgen werden. Zu diesen Genehmigungen gehören die Lagerung und Verwendung von Sprengstoffen, die Verwendung von unverpackten Explosivstoffen, die Straßenbenutzung, Abwasserableitung, Industriezufahrt und die freie Nutzung (Waldnutzung). Das Unternehmen verfolgt aktiv den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und rechnet nicht mit Verzögerungen in Bezug auf seinen Produktionsplan, die sich aus einem Nichtbesitz der erforderlichen Genehmigungen ergeben.Gold Mountain ist ein in British Columbia ansässiges Gold- und Silberexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Ressourcenerweiterung beim Goldprojekt Elk gerichtet ist - einer ehemals produzierenden Mine, die 57 km von Merritt im Süden von British Columbia entfernt ist. Gold Mountain ist ein in British Columbia ansässiges Gold- und Silberexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Ressourcenerweiterung beim Goldprojekt Elk gerichtet ist - einer ehemals produzierenden Mine, die 57 km von Merritt im Süden von British Columbia entfernt ist. Nähere Informationenerhalten Sie unter www.sedar.com oder der neuen Website des Unternehmens unter www.gold-mountain.ca. 