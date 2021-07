Goldaktien-Sprungfeder

Die Aktien der Bergbauunternehmen bewegen sich seit einigen Wochen seitwärts, nachdem sie Mitte Juni von der falkenhaften Überraschung der Fed erwischt wurden. Während dieser Tiefststand die bärische Stimmung regelrecht angeheizt hat, wickeln sich die Goldaktien wie eine gespannte Feder auf. Ihre starken technischen und fundamentalen Daten speichern große Aufwärtsenergie, die schon bald eine starke Erholungsrallye auslösen dürfte. Die Händler werden wieder einsteigen, wenn die Goldaktien wieder zu steigen beginnen.Die Psychologie der Goldaktien ist nach wie vor stark beeinträchtigt, und es herrschen Angst und Apathie. Das hat sich bei der letzten FOMC-Sitzung Mitte Juni entzündet und schwelt seither vor sich hin. Wie erwartet hat die Fed nichts unternommen und sowohl ihre Nullzinspolitik als auch ihre monatlichen quantitativen Anleihekäufe in Höhe von 120 Milliarden Dollar auf unbestimmte Zeit beibehalten. Sowohl ZIRP als auch QE sind die extremsten Formen der Lockerung, was für Gold und seine Bergbauunternehmen sehr positiv ist.Aber zusammen mit diesem Nichtsnutz einer FOMC-Entscheidung veröffentlichte die Fed die neuesten inoffiziellen Prognosen für die Federal-Funds-Rate von ihren einzelnen Spitzenbeamten. Lediglich ein Drittel von ihnen war der Meinung, dass in 2,5 Jahren, also bis Ende 2023, zwei Zinserhöhungen um je einen Viertelpunkt erforderlich sein könnten. Dieser sogenannte Dot-Plot war falkenhafter als erwartet und trieb den US-Dollar in die Höhe, was Goldfutures-Spekulanten erschreckte.Also wurde ein massiver Verkauf von Goldfutures ausgelöst, der Gold in nur drei Handelstagen, beginnend mit der FOMC-Entscheidung, um 5,2% nach unten drückte! Ich habe in dieser Woche einen ganzen Aufsatz über die Goldfuture-Säuberung der Fed geschrieben. Da Goldaktien letztlich gehebelt auf das von ihnen geförderte Metall reagieren, brach der führende GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF in dieser kurzen Zeitspanne um 9,2% ein. Das zerstörte das Vertrauen in diesen konträren Sektor.Das hätte aber wirklich nicht sein müssen. Das Abwärtsverhältnis der wichtigsten Goldaktien zu Gold betrug bei diesen falkenhaften Punkten nur 1,8x. Normalerweise verstärkt der GDX wesentliche Goldbewegungen um das 2- bis 3-Fache. Und wie ich in dieser Woche erklärte, garantierte die Positionierung der Spekulanten in Goldfutures vor diesem Ereignis, dass der Ausverkauf nur von kurzer Dauer sein würde. Diese fremdfinanzierten Händler verfügten nicht über die Kapitalkraft, um große Verkäufe lange aufrechtzuerhalten.Diese große Bereinigung der Goldfutures erschöpfte sich tatsächlich nur zwei Handelstage nach der FOMC-Entscheidung. Das Schlusstief von Gold am Freitag nach der Fed-Sitzung am Mittwoch lag bei 1.763 Dollar und hat sich seitdem im Wesentlichen gehalten. Und der GDX-Schlusstiefststand von 34,13 Dollar unmittelbar nach der FOMC-Sitzung hat sich ebenfalls als recht solide erwiesen. Während dieser primäre Goldaktien-Benchmark Ende Juni um 1,4% einbrach, erholte er sich schnell wieder.Seit der lächerlichen falkenhaften Überraschung über die Aussicht auf ein paar Zinserhöhungen in ferner Zukunft bewegen sich die großen Goldaktien per Saldo seitwärts. Als Mitarbeiter eines Finanznewsletters höre ich täglich von Dutzenden von Tradern. Basierend auf meinem E-Mail-Verkehr seither ist ein beträchtlicher - wenn auch nicht großer - Teil der Goldaktien-Händler so entmutigt, dass sie entweder aufgeben und aussteigen oder stark versucht sind, dies zu tun.Das wird sich wahrscheinlich als großer Fehler erweisen, angesichts des anhaltend super-bullischen Hintergrunds für das gelbe Metall und die Unternehmen, die es den Eingeweiden der Erde entreißen. Seit der Aktienpanik im März 2020 hat die US-Notenbank ihre Bilanz um absurd-extreme 87,4% oder 3.767 Milliarden Dollar aufgebläht! Die US-Notenbank hat in nur 15,6 Monaten die US-Dollar-Menge fast verdoppelt, was lächerlich und noch nie dagewesen ist.Dieses hyperinflationäre Geldmengenwachstum bedeutet, dass viel mehr Dollars zur Verfügung stehen, um um Gold zu konkurrieren und es zu verteuern. Sein eigenes globales Minenangebot wächst nur in der Größenordnung von 1% im Jahr und damit deutlich langsamer als nicht nur das Wachstum des US-Dollars, sondern auch das aller anderen wichtigen Fiatwährungen. Die Entscheidung der Fed, das QE-Programm allmählich zurückzufahren, das lediglich die Geldvermehrung verlangsamt, trägt nicht einmal ansatzweise dazu bei, all diese erstaunliche Inflation abzubauen.Dank dieser heftigen Säuberung ist die Positionierung der Spekulanten in Goldfutures in den kommenden Wochen und Monaten nun super-bullisch für Gold. Sie haben ihr wahrscheinliches Verkaufspotenzial ausgeschöpft, so dass nur noch wenig Raum für weitere Verkäufe, aber massiver Raum für Rückkäufe bleibt. Die Goldanleger haben diese falkenhaften Punkte weitgehend ignoriert und sich nicht durch den starken Einbruch des Goldpreises Mitte Juni zum Verkauf verleiten lassen. Sie werden ihre Käufe wieder aufnehmen, wenn der Goldpreis wieder ansteigt.Obwohl man es bei all dem Gejammer im Land der Goldaktien nicht vermuten würde, bleiben sowohl der jüngste Aufwärtstrend als auch der säkulare Aufwärtstrend intakt. Dieser Chart zeigt den GDX über die letzten Jahre, überlagert von einem technischen Indikator namens Relative GDX. Er betrachtet diesen Goldaktien-Benchmark als ein Vielfaches seines wichtigen 200-tägigen gleitenden Durchschnitts, der offenbart, wann dieser Sektor im Vergleich zu seinem eigenen Präzedenzfall überkauft oder überverkauft ist.