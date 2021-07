David Morgan über US-Wirtschaft, Gold und Silber

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit David Morgan über den Zustand der US-Wirtschaft sowie über die zu erwartende Entwicklung vom Gold und Silber im Sommer.Ein Thema des Gesprächs ist die Entscheidung von Wells Fargo, sämtliche bestehenden persönlichen Kreditlinien zu schließen und das Programm komplett einzustellen. Der Autor von The Morgan Report geht davon aus, dass dieser Schritt weitreichende Folgen haben könnte und die Probleme der Wirtschaft widerspiegle: "Es signalisiert, dass die US-Wirtschaft am Abgrund steht und dass vielleicht deflationäre Zeiten bevorstehen."In Bezug auf die Edelmetalle erklärt der Experte, dass Gold 1.800 USD überschritten habe, was ein wichtiger Schritt sei. Silber hingegen befinde sich an einem Wendepunkt und könnte zunächst niedrigere Kurse verzeichnen – nicht ungewöhnlich für die Sommermonate. Längerfristig sei er jedoch unbesorgt, was die Preisentwicklung von Gold und Silber angehe, denn die Fundamentaldaten seien besser denn je.© Redaktion GoldSeiten.deHinweis: David Morgans Brief "Der Morgan Report" kann in deutscher Sprache unter www.morgan-report.de abonniert werden.