Jeff Christian: Deutlich höhere Goldpreise erst nach 2022

David Lin befragte für Kitco News am Montag Jeff Christian über dessen aktuelle Einschätzung zur Entwicklung der Goldpreise.Der Managing Partner bei der CPM Group geht nach eigener Aussage davon aus, dass der Preis des gelben Metalls in den kommenden Tagen kleinere Rücksetzer verzeichnen könnte, um dann durch die Unterstützung der August-Kontrakte wieder leicht zu steigen. In der zweiten Jahreshälfte erwartet er eine verhältnismäßig flache Preisentwicklung bzw. Seitwärtsbewegung. Im Jahr 2022 dürfte der Preis dann moderat ansteigen.Später, 2023 oder 2024, dürften laut Christian dann neue Finanzprobleme, ggf. auch eine neue Finanzkrise, und politische Probleme auftreten und dem Goldpreis deutlichen Aufpreis verleihen.© Redaktion GoldSeiten.de